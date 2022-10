Sergio Massa en guerra frontal con la picadora de carne

"Dado el contexto internacional y local, no hay forma de que en el año 2023 nos libremos de un escenario de inflación de tres dígitos, una suba del tipo de cambio mayorista de igual magnitud, y una brecha cambiaría por encima del 100%."

"La calma de estos días en el tipo de cambio, es la calma que precede a las altas volatilidades."

Lo cierto es que, hasta ahora no ocurrió. Mérito de Massa y su equipo, sin duda. Pero considerando todos los argumentos de Di Stefano, el Tesoro Nacional pagó barato 113%.

El citado Di Stefano antes había tuiteado:

"El mejor escenario para Sergio Massa es un año 2023 con un déficit primario del 2,9% del PBI y pago de intereses por 1,6% del PBI, a esto hay que sumarle que la deuda del Banco Central es imparable y podría generarle un déficit cuasifical de 5,0% del PBI."

"Las soluciones no están para una coyuntura internacional difícil de surfear."

"El ministro Sergio Massa debe enfrentar una coyuntura muy difícil, necesita fortalecer las reservas, llamó por teléfono a China para pedir ampliación del swap, al FMI para lograr algún desembolso adicional, a Wall Street para colocar un préstamo repo.."

"Y a Qatar para que le preste dinero algún fondo soberano, lamentablemente los teléfonos dieron siempre ocupado. Las reservas hoy siguen por debajo de los U$S 40.000 millones."

Si algo de todo eso fuese cierto, obvio que 113% fue barato.

matias tombolini sergio massa.jpg Sergio Massa y un funcionario en la mira: Matías Tombolini.

La guerra

Santiago Spaltro recordó en El Cronista que Economía colocó deuda por $ 181.251 millones en el mercado local de capitales, para afrontar los próximos vencimientos de $ 164.502 millones, un excedente neto de $ 16.749 millones.

"La Secretaría de Finanzas, que lidera Eduardo Setti, pagó una tasa de interés efectiva anual (TEA) del 113,71%. Éste es el costo que paga el Gobierno para cortar la emisión monetaria del Banco Central (BCRA) para asistir al Tesoro vía Adelantos Transitorios y Transferencia de Utilidades, que impulsa la inflación."

Spaltro consultó a Adrián Yarde Buller, economista jefe de Facimex Valores, analizó: "Creo que estamos en niveles de inflación que hacen que las tasas efectivas anuales sorprendan un poco. Nosotros miramos todo en términos de tasa efectiva mensual para compararlo más fácil contra la inflación. Entonces, la tasa de la letra a descuento no es mucho premio por estirar tanto los plazos en un contexto de tan alta inflación".

El plan antiinflacionario israelí, tan citado desde el viaje de Horacio Rodríguez Larreta a Tel Aviv,llevó la tasa de interés a niveles a los que no se atreve el Banco Central argentino hoy día. Para Urgente24 sería lo óptimo encarecer los pesos hasta que los tenedores de dólares estadounidenses comiencen a soltarlos pero para eso se requiere una fortaleza política que no tiene ni Alberto ni CFK ni siquiera juntos, luego de 3 años de fracasos permanentes.

No hay otra forma de frenar la dinámica de los precios que eliminar los pesos emitidos, en especial desde el 'plan Platita' a la fecha, y seguir sin pedir nada al BCRA, que tiene su propio Calvario con su deuda que genera déficit cuasifiscal, e intelectualmente carece de consistencia para ensayar algo más audaz que seguir gestionando la ola.

A Carlos Manzoni, del diario La Nación, Leonardo Chialva, socio de Delphos Investment, advirtió: “Todavía no, pero se está por ingresar en meses de necesidades de liquidez complejas, por lo que imagino que hacia adelante vamos a ver licitaciones más apretadas y tasas de interés más altas. El dato positivo es que la mayor parte de las colocaciones fue a 2023″.

Coincidió el de Facimex: "A modo de referencia, estimamos que si el Gobierno cumpliera con la meta de déficit primario de 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB) tendría que conseguir $ 100.000 millones en las 7 licitaciones que quedan en el año, con una tasa de roll over del 140%".

Juan Ignacio Paolicchi, economista de la consultora Empiria, le dijo a Manzoni: “Consiguió apenas el 5% del financiamiento neto que había logrado el mes pasado, con vencimientos un poco más altos. (...) en este caso ofreció la misma tasa de mercado, incluso un poco por arriba, y aún así consiguió un número relativamente bajo”.

En el marco del Programa de Creadores de Mercado (market makers), hoy será la 2da. Vuelta, para recibir y adjudicar ofertas por hasta un 20% del total del valor nominal adjudicado en la licitación de la víspera.

La próxima licitación será el jueves 27/10.

El mercado levanta apuestas y la mayoría insiste en que Massa tendrá que devaluar antes de fin de año, algo que no está en los planes de Massa.

En definitiva, la pulseada que comenzó antes de la caída de Guzmán, no ha concluido. Quienes insisten en que Massa será desbordado por las urgencias del Estado, cada día que pasa tienen un argumento sólido para alimentar su expectativa negativa. Y Massa apela a su creatividad para sacar sucesivos conejos de la chistera. Todos caminamos por el filo de la navaja.

Kicillof y Larroque, en una imagen de archivo (NA). Axel Kicillof y Andrés Larroque, en una imagen de archivo (NA).

La Cámpora

En este escenario, de lucha con todas las herramientas disponibles, que no son muchas, personajes de La Cámpora afirman con irresponsabilidad llamativa. "El acuerdo con el FMI no se cumplió, tenemos que trabajar en nuestro propio plan". Ese supuesto plan es el 'Plan Platita 2', más inflacionario aún que el 'Plan Platita 1'.

La precariedad intelectual de gente como Andrés Larroque es llamativa. ¿Así son todos los simpatizantes de San Lorenzo o sólo él? ¿Realmente es de los mejores 'cuadros' que pudo producir La Cámpora? Una frustración intelectual, sin duda. ¿Quién les rompió la cabeza?

Algunos rescatan que, por ahora, no ejecutan bombarderos directos a Massa. Puertas adentro explican su actitud en deben hacerlo para "consumo de la propia tropa" de la 3ra. Sección Electoral bonaerense. Esto es aún peor: si hubiese que elaborar semejante discurso para conseguir el apoyo de alguien, es mejor andar en soledad, porque es tomar compromisos incumplibles.

Carlos Burgueño, en Ámbito Financiero, explicó que Massa se aferra al cumplimiento de metas con el FMI, y ha logrado sumar a Alberto Fernández en el desafío.

"El Gobierno llevará en las próximas horas a los hechos, el concepto pétreo para el Ejecutivo sobre que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no solo no está en riesgo, sino que la metas pactadas en el Facilidades Extendidas continuarán siendo el esqueleto fundamental y el alma del Presupuesto 2023 que el oficialismo comenzará a discutir en pocos días en el recinto de Diputados."

"Y el FMI hizo su aporte porque avaló la flexibilidad, solicitada por Juntos por el Cambio en el Congreso, de incluir en el Presupuesto Nacional 2023 la “cláusula gatillo” sobre la evolución de la inflación en el próximo ejercicio, para que ante la eventualidad que el incremento de los precios supere el 60% pronosticado por el Palacio de Hacienda la variable sea actualizada, y se indexen las partidas presupuestarias vinculadas".

dolares5.jpeg Por supuesto que los dólares son escasos pero para Sergio Massa, la batalla no está perdida.

La picadora de carne

¿Es realmente Andrés Larroque, o Axel Kicillof o Máximo Kirchner o CFK, quien activa la picadora de carne que amenaza a Massa?

Todos los analistas políticos le afirman a los empresarios que sigue en pie la alianza entre los K y Massa. Los empresarios preguntan cuál es el límite de los acuerdos vigentes.

En parte, la picadora es activada por los K pero hay otra parte que va en automático. Veamos lo que anticipa Yanina Otero también en Ámbito Financiero:

"La última recta del año viene de mal para el campo con respecto al clima: es que desde hace largos meses no llueve en la zona núcleo y la situación del trigo sembrado ya es desesperante. Se espera una campaña menor a las 16 millones de toneladas del cereal, pero eso no es todo, porque según un relevamiento realizado por la Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías, comandada la secretaria de Agricultura, en total ya hay más de 140 millones de hectáreas afectadas y unas 12,4 millones de cabezas de ganado vacuno sufren por la falta de agua."

"Según se estableció, la condición de la sequía es severa en 53 departamentos del centro del país, más precisamente en la zona núcleo la más productiva de la Argentina. En este marco, los ganaderos están mandando los animales a faena antes de tiempo ante la imposibilidad de contar con pasturas para alimentarlos y eso puede derivar en disponibilidad de carne para hoy y hasta fin de año, pero un faltante considerable de cara al próximo año. Es que el rodeo vacuno no se recupera rápido luego de una sequía por los tiempos lógicos de engorde."

Con tan pocos dólares por delante, ¿cómo no se van a cuidar aún más los dólares disponibles?

Es la lógica para abordar un relato de Mariano Gorodisch en El Cronista:

"La semana pasada, en la Secretaría de Comercio, su titular, Matías Tombolini, y las cámaras que agrupan a los bancos públicos (Abappra), nacionales (Adeba) y extranjeros (ABA) se reunieron para definir detalles del Ahora 30, bajar la tasa a 48% anual y financiar hasta $ 200.000 las compras de televisores, teléfonos celulares y aire acondicionado desde fin de mes hasta el 15 de diciembre."

"Pero, se coló otro tema en medio de la negociación, en la que los bancos privados se quejaron porque deben pagar una tasa del 75% por los depósitos a plazo fijo a 30 días por hasta $ 10 millones mientras que le piden que presten al 48% a dos años y medio, aunque haya una franquicia por encajes."

"En pos de cuidar los escasos dólares netos de las reservas del Banco Central, Tombolini solicitó a los banqueros que salieran a financiar importaciones con sus propios dólares. En ese preciso momento los banqueros miraron para otro lado: prefirieron seguir hablando del Ahora 30 antes que poner en juego dólares propios, que en el caso de los extranjeros sólo podrían disponer con permiso de sus matrices. Le explicaron a Tombolini que solamente el costo de la corresponsalía, o sea el crédito en moneda extranjera, es hoy de 7% a 9,5% anual; un promedio de 8,5% anual para los 180 días, donde el BCRA pide a las empresas que sus proveedores sean quienes los financien."

Volviendo al apocalipsis según Di Stefano:

"Reservas U$S 39.084 millones, si llegan los US$ 700 millones del BID, tampoco llegamos a los US$ 40.000 millones. NO se como explicarlo, no hay dólares en el BCRA."

Esto explica lo de Tombolini, quien sigue auditado de cerca por Sergio Massa luego de algunos reveses verbales.

Por lo demás, Massa va clavado al día a día. Hoy, 20/10, su tema es el dictamen favorable para el Presupuesto Nacional 2023. Y la tarea de mañana es mañana. Por supuesto que algunos cuestionan esto pero la magnitud de los problemas y los límites del poder real imponen esa realidad. Sí, por supuesto que el 113% fue barato. Habría que festejar que el Tesoro sólo pagó 113%.

