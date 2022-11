YPF con suba anual de 117% en dólares, riesgo país 2.583

La brecha entre el dólar MEP y el dólar oficial se ubica en 86%, el nivel más bajo desde junio 2022.

Recaudación

Por otra parte, la recaudación tributaria nacional aumentó 92,8% i.a. en octubre, alcanzando un incremento del 78,8% i.a. para el total de la recaudación entre enero y octubre respecto al mismo periodo del año anterior.

La recaudación nacional creció impulsada por el desempeño de IVA, Impuesto a las Ganancias, el tributo a los créditos y débitos bancarios, y los tributos asociados a la Seguridad Social.

Recapitulemos: son impuestos ligados a la actividad económica reciente:

IVA (+110,1% i.a.),

Impuesto a los Créditos y Débitos (+86,5% i.a.), e

Internos Coparticipados (+76,1% i.a.).

El Impuesto a las Ganancias presentó un incremento de +128,5% i.a., en parte por el efecto de la 1ra. cuota del pago a cuenta extraordinario de ganancias realizado de las sociedades.

El Impuesto sobre los Bienes Personales registró un crecimiento de +38,5% i.a.: las personas humanas abonaron la última cuota del plan de facilidades de pago por el saldo de la declaración jurada correspondiente al año 2021.

Respecto a los recursos de la Seguridad Social (+89,7% i.a.), su expansión fue explicada por las mejoras salariales.

La suba responde al crecimiento de las Contribuciones Patronales (+91,6% i.a.) y al incremento de los Aportes Personales (+87,0% i.a.). Siguen vigente las exenciones otorgadas por el Estado Nacional para aliviar la carga tributaria al sector de la Salud.

Los Derechos de Importación y tasa estadística registraron un crecimiento de +70,6% i.a., y los Derechos de Exportación se incrementaron en +16,0% i.a.

Empleo

El ministro Massa; el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren; y la secretaria de Energía, Flavia Royon, se reunieron con las autoridades de industria y producción de las provincias, quienes mostraron que desde diciembre de 2019 hasta la fecha se crearon más de 230.000 empleos formales.

Además, el sector industrial lleva 27 meses seguidos de crecimiento de empleo formal y alcanza un total de 1,23 millón de puestos de trabajo.

Massa:

“La suma de créditos promovidos con tasa bonificada nos va a permitir sostener niveles de inversión, en un año en el que más allá de que nos propusimos ser austeros, moderados y realistas en los objetivos planteados en el Presupuesto Nacional, entendemos que si sostenemos el nivel de demanda, el mercado interno y ampliamos en algunos sectores la capacidad de inversión y promovemos el sector PyMEs, estos van a ser los mayores generadores de crecimiento del año que viene”, agregó Massa.

“El crecimiento del año que viene va a estar reflejado en ese porcentaje del 2% del Presupuesto, pero puede ser mayor”.

La actividad económica en agosto 2022 fue 8% superior a diciembre de 2019, y mejoró 6,9% interanual en el segundo semestre de 2022.

La actividad industrial en agosto de 2022 fue superior a diciembre de 2019 en un 17%, mientras que en los primeros 8 meses hubo un crecimiento interanual del 6,1% y 11,4% superior al mismo período de 2019.

Los informes preliminares de septiembre estiman un crecimiento interanual del 3,7% y 18,3% respecto al mismo mes de 2019.

Las exportaciones también son una variable en crecimiento, ya que en los primeros 9 meses totalizaron US$ 67.131 millones (+15,2% vs. 2021 y +40% vs 2019), el mayor valor histórico para ese período.

23 de las 24 provincias aumentaron sus valores exportados respecto a 2021.

