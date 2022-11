Video de Patricia Bullrich: "La próxima te rompo la cara"

Felipe Miguel: "Me desilusionan bastante las declaraciones de Patricia Bullrich"

Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta no se hablan

De acuerdo a lo informado por el periodista de Perfil, Ezequiel Spillmann, muy cercano al PRO, "el diálogo entre Larreta y Bullrich está cortado. Solo se encuentran en reuniones partidarias o eventos sociales. Lejos quedó la interacción semanal que supo darse en 2021. Tampoco hay mucha actividad en los celulares de los dos interlocutores: el secretario general porteño, Fernando Straface, y el diputado bullrichista Gerardo Milman".

"Con todo esta semana se dio un capítulo más de la guerra fría entre ambos cuando, con la intervención de Mauricio Macri, el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, fue a sacarse una foto con Bullrich, quien dijo en el encuentro: 'Queremos que la Ciudad siga siendo del PRO, y si Jorge se anima, vamos a poder sortear los escollos que hoy tenemos'", agregó.

No solo el diálogo con Bullrich está roto sino que ella no integra la mesa chica del PRO y no son pocos quienes sospechan que solo es un instrumento del expresidente Mauricio Macri para no perder votos por derecha frente a la amenaza del diputado y precandidato a presidente, Javier Milei.

