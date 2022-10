Horacio Rodríguez Larreta, PRO, UCR y quebrar la cintura

Del otro lado, la veleidosa CFK acumula horas de debate para llegar al mismo puerto.... Ella navegó en la carabela de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, 2 traficantes de ilusiones a los que Néstor no les prestaba atención pero tuvieron la suerte de que CFK los aceptó con devoción, sin comprender que sus enseñanzas (adaptar el amigo / enemigo de Carl Schmitt) la condujeron a la imagen negativa tan elevada que mantiene.

cfk laclau.jpg 20/11/2012: CFK recibe al politólogo Ernesto Laclau en la Residencia presidencial de Olivos.

Martín Lousteau

En la feria de las vanidades, Rodríguez Larreta ofrece un producto diferente: la moderación, el diálogo, la flexibilidad, todo lo que enfurece a Javier Milei, quizás un fan del corredor Nicki Lauda, quien prefería simplificarlo todo, y decía "Cuando tenés algo en blanco y negro, podés solucionarlo más rápido".

En cambio Rodríguez Larreta comparte la opinión del gran fotógrafo Bill Henson: "La mayor parte de la vida es gris, con un poquito de blanco y negro".

Hay algo más en todo esto: en su rol de administrador, él se ufana de planificar. Plan A, Plan B, Plan C, etc. etc. En ese contexto hay que entender por qué motivo le concedió el Banco Ciudad al senador nacional Martín Lousteau a fines de 2019, lo incorporó a las reuniones de gabinete y ratificó el acuerdo cuando María Eugenia Vidal no cumplió con las expectativas en 2021. Estaba planificando una opción. Por el mismo motivo no le impidió a Soledad Acuña iniciar su road show. Y le propuso a Fernán Quirós que inicie el suyo.

Una vez le explicó a Urgente24: "Quiero que mis socios estén seguros que son mis socios y que si gano no los dejo en la vereda".

Aparentemente, en Juntos por el Cambio han ocurrido malas experiencias al respecto, y quien ganó con el respaldo de otros, luego les aplicó el derecho de admisión. Larreta quiere demostrar que él es diferente.

larreta lousteau.jpg Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau con vecinos de Almagro en la tradicional confitería Las Violetas, conversando sobre aspectos puntuales del barrio. FOTO: NA

Entonces, para Larreta, la prioridad es el proyecto: la Casa Rosada. Luego, para asegurar la gobernabilidad requiere lo que él denominó "construir el consenso del 70%". Sin una amplia nueva mayoría, no habrá reformas estructurales, no hay cambios de verdad en una Argentina obsoleta, es continuar mordiéndose la cola por la eternidad. El 70% es parte del proyecto. Por lo tanto, para Larreta es clave consolidar los acuerdos que le permitan cumplir su planificación.

Macri no tiene buena relación con la UCR porque los radicales recuerdan la historia reciente. Larreta les presenta el contraste. Sin la UCR, el PRO es más pequeño que La Libertad Avanza, dicen los de Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y presidente del Comité Nacional. El diferendo se remonta a los días de la Convención Nacional en Gualeguaychú, Entre Ríos, a la UCR le prometieron el oro y el moro. Luego, sólo fueron mendrugos. Con esa realidad pelea Macri.

También con el mismo problema que sufre CFK: la imagen negativa que no declina. No hay caso. Precisamente por eso es imposible un CFK 2023 (y si Sergio Massa tiene éxito será con sus consignas, que son de centro), tal como es una ilusión Macri 2023... si se trata de ganar.

larreta ucr.jpg UCR: "Hoy nuestro desafío es el mismo, transformar la bronca y la tristeza en unión y esperanza para todo nuestro pueblo. Tenemos ideas, líderes y coraje para construir la Argentina que queremos. #UnidosGanamos#DemocraciaParaSiempre."

Jorge Macri

Al parecer, Mauricio Macri se encuentra tenso con el tema y pudo haber sido él quien forzó a su primo, Jorge Macri, a acelerar una decisión que, según muchos, fue extemporánea: anunciar su intención de competir por la Jefatura de Gobierno porteña.

"Screnci (por Bruno Screnci Silva, el antecesor a Jorge Macri en ese cargo) nunca consiguió las facilidades que se le concedieron a Jorge", reprochó una legisladora importante del PRO en CABA. "Se lo dio toda la información, se lo sentó a todas las mesas, ¿cómo hace ahora para mirarnos a la cara?".

Quizás la legisladora exagere en la frase pero lo cierto es que para el grupo de colaboradores de Larreta -todos militantes del 'larretismo'- resultó una puñalada que Jorge Macri haya decidido oficializar un acuerdo con Patricia Bullrich, quien compite con Larreta por la presidencialidad.

bullrich jorge macri.jpg El ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, en una actividad con jóvenes en un bar de CABA. Foto NA: JUAN VARGAS

La reacción de Larreta fue levantar el portón y que se lancen a la contienda por su herencia todos los que quieran, aunque sabe que, al menos, por ahora, Lousteau corre con ventaja pero que es muy temprano para todo esto, en especial cuando los ciudadanos tienen otra agenda en su cotidianeidad. No habrá ninguna acción contra Jorge Macri porque Larreta cree que fue Mauricio y porque si el marketing es la moderación, no lo va a modificar cuando él gana victimizándose.

Y con Mauricio continuará la relación ambigua. César Delgado jugó en el Olympique de Lyon. Tenía una buena gambeta. Él la explicó así: "Yo trato de engañar al rival quebrando la cintura, amagando con el cuerpo". Es lo que intentan Macri y Larreta, a veces les sale bastante bien.

Larreta afirma que su discurso es muy claro: Juntos por el Cambio es más grande que el PRO porque con el PRO sólo no se alcanza el poder sino con Juntos por el Cambio. Bullrich / Jorge Macri es una apuesta de microclima, según sus colaboradores, y hay que participar de un escenario más grande.

