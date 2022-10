Previsible: Larreta & UCR desafían a los Macri

En ese sentido, el jefe de gobierno porteño estaría dispuesto a sacrificar la ciudad y entregarla a los radicales por su ambición presidencial. Pero esta estrategia colisiona con la de Mauricio Macri que ni en su peor pesadilla cedería tan dócilmente CABA, el distrito más amarillista de todo el país y del que básicamente depende su electorado. Además cabe recordar la enemistad del líder de la UCR Gerardo Morales y el expresidente que contribuyó profundizar la profunda discordia entre dos fuerzas vitales de JXC.

image.png Larreta cada vez más cerca de Lousteau.

Pero Patricia Bullrich enfurecida captó la jugada de Larreta y sostuvo en el diario La Nación: "Es una decisión de él. Si prefiere por su candidatura presidencial entregar la Ciudad, a mí no me parece" Y agregó: “Lousteau tiene todo el derecho de ser candidato y de competir, como lo hizo en otras oportunidades, pero nosotros como partido tenemos que tener columnas vertebrales; y para nosotros la Ciudad es una columna vertebral. No es cualquier lugar”.

https://twitter.com/horaciorlarreta/status/1585360800306573313 SALIR DE LA GRIETA Y RECUPERAR EL VALOR DE LA PALABRA pic.twitter.com/qhX1BDYs4t — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) October 26, 2022

Larreta rompe el silencio ante presión de Macri

¿Por qué Larreta decidió transparentar ahora su jugada?

Si hay algo que Larreta supo hacer durante este año fue endurecer su discurso contra todos. Esa maduración política se vio reflejada en las encuestas donde lidera con la mejor imagen por dentro y fuera de JxC.

Valiéndose de ese reconocimiento, el jefe de gobierno de la Ciudad decidió romper el silencio y anunciar su jugada. El apoyo público de Patricia Bullrich a Jorge Macri en un acto con el ministro de Gobierno porteño junto a estudiantes universitarios en la Plaza Bernardo Houssay durante esta semana terminó por acabar con la paciencia de Larreta. Claramente la foto entre los dos generó incomodidad en el entorno del alcalde porteño.

image.png La foto de Jorge Macri y Patricia Bullrich que incomodó al alcalde porteño y terminó por acabar su paciencia.

Desde el bloque Larretista, según trascendió, circula la esperanza ante una eventual suspensión de las PASO. La anulación de las primarias impulsada por el peronismo beneficiaría al pacto del armado larretista con la estructura de la UCR contra cualquier rival, incluso Macri. Pero a estas alturas todo es incierto.

Al mismo diario desde el larretismo, dejaron entrever que el acto en Costa Salguero es el mejor contexto para que su líder le de un mensaje al ala dura del PRO: "No alcanza con dejar trascender que hay que girar al centro para ganar y después poder gobernar, tenés que decirlo y tenés que mostrarlo".

La ambición de Gerardo Morales y su enemistad con Macri/PRO

Gerardo Morales, ya lanzó semanas atrás su candidatura presidencial para el 2023. Este año cada vez que pudo atacó al PRO, sobre todo a su líder Macri y en varias oportunidades ha dejado en claro que la permanencia de JxC depende del liderazgo que el PRO estaría dispuesto a cederle a la UCR.

En esa línea este domingo 29/10, según Noticias Argentinas, en declaraciones radiales, ratificó su aspiración presidencial y chicaneó con la posibilidad de que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la titular del PRO, Patricia Bullrich, "tiren la moneda" para ver quién lo acompaña en la elección interna de Juntos por el Cambio.

image.png Enemistado con Macri, Gerardo Morales reclama liderazgo y más participación en JXC.

Y otra vez advirtió: “Sí creo que necesitamos un gobierno de coalición de verdad, no lo que pasó entre 2015 y 2019".

Además atacó al PRO al que acusó de que está atravesando un "reacomodamiento en términos de liderazgos", debido a que "no se sabe cuál será el rol de Macri, Patricia y Horacio".

Respecto de la posibilidad de que el Gobierno impulse un proyecto de ley para eliminar las elecciones primarias, subrayó: "Si no hay PASO haremos una interna abierta en todo el país con los afiliados de los partidos que integramos Juntos por el Cambio y los ciudadanos independientes".

Y cerró ratificando la candidatura a jefe de gobierno porteño de Martín Lousteau: "El radicalismo va a tener su candidato en la Ciudad y va a haber competencia clara y legítima. Si eso se impide habrá que hablar de nuevo las reglas y eso va a ameritar una reunión de la Mesa Nacional", explicó el gobernador jujeño.

Sin embargo, las mesas nacionales y cumbres opositoras de este año han demostrado ser encuentros meramente formales supeditados a ambiciones presidenciales protagonizados por la ausencia de Macri y Larreta. Aquellos reuniones solos coparon la agenda política con una vaga coalición electoral que reflejaron la tediosa e irresoluble lucha de poder interna de JxC.

