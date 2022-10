Último Jair Bolsonaro / Lula da Silva, buen rating y empate

El día 23/10, Bolsonaro concedió otra entrevista, esta vez para Rede Record TV pero Lula no participó por otros compromisos de campaña. Bolsonaro estuvo al aire durante una hora.

El viernes 28/10, Lula da Silva sí se hizo presente en el estudio de Globo.

https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1586206631703982080 - Algumas verdades direto dos estúdios de nossa maravilhosa Rede Globo! Boa noite a todos! pic.twitter.com/wgpIfUvQKX — Jair M. Bolsonaro 22 (@jairbolsonaro) October 29, 2022

Análisis

Bolsonaro: “Lo que hicimos fue mucha reforma, sí, mucho marco regulatorio, lo que creó empleos en Brasil, dio condiciones para que Brasil siguiera en este camino de prosperidad. Diferente al de ustedes donde solo había corrupción”.

Lula da Silva le recordó las compras de inmuebles realizadas con dinero en efectivo por los familiares de Bolsonaro: "¿Prosperidad para quién? Quizás para la familia Bolsonaro. Comprando 51 propiedades con R$ 56 millones en efectivo, entonces sí, hubo prosperidad".

Bruno Boghossian en Folha:

"El PT hizo una modificación (de su estrategia) para darle al tramo final de la disputa la apariencia de un plebiscito sobre la continuidad del gobierno. En prácticamente todos los bloques, Lula ha preguntado repetidamente a Bolsonaro sobre los logros de su Administración, aprovechando las dudas de su rival, para acusarlo de tener pocas iniciativas y no presentar propuestas.

Fue un intento de llevar a tierra la discusión que el PT creía más fértil antes de la 2da. vuelta. El comité de Lula pensó que el votante juzgaría al gobierno de Bolsonaro pero la dinámica de la contienda elevó el antipetismo a un factor determinante del voto para una parte razonable del electorado.

Lula ya había probado ese camino en el 1er. debate de la 2da. vuelta, cuando logró un buen desempeño al recordar las decisiones de Bolsonaro durante la pandemia. Regresó al tema este viernes (28/10), agregando temas como la política exterior y el medio ambiente, 2 áreas donde Bolsonaro es rechazado en el mundo.

En un discurso teatral, el ex presidente incluso se disculpó con TV Globo por el comportamiento de su oponente. Luego, dijo que Bolsonaro carecía de la postura de un Presidente.

Bolsonaro solo despertó de la táctica en el 4to. bloque, cuando Lula vio que se le acababa el tiempo y entregó el escenario a su contrincante. Bolsonaro intentó borrar la imagen de un gobierno ineficiente (citando 3 iniciativas), importante para capturar el voto de los que están indecisos sobre el desempeño del gobierno. Según Datafolha, el 23% de los brasileños considera regular la administración de Bolsonaro, y este grupo incluye una buena parte de los votantes indecisos para el domingo (30).

El principal golpe asestado por Bolsonaro fue un intento de quitarle a Lula el elector que puede votar por el exPresidente para derrotar al actual Presidente, pero que alberga cierta antipatía por el PT. Hacer que un contingente razonable de estos brasileños deje de votar o migre al voto nulo puede marcar la diferencia en la búsqueda de la reelección.

Bolsonaro intentó vincular al PT con el color rojo. Además de decir que el exPresidente apoyó acciones de invasión de tierras, llamó "abortista" a su oponente en al menos 4 ocasiones. Lula afirmó que no avala la ocupación de áreas productivas y se pronunció contra el aborto.

En todos estos enfrentamientos, Lula y Bolsonaro buscaron llevar el debate a su zona de confort y quitar temas considerados más espinosos. La consecuencia fue un torbellino de diferentes temas sobre la cabeza del votante y una serie de preguntas sin respuesta. (...)".

https://twitter.com/FeCastanhari/status/1582047018406379535 Essa é a taxa REAL de desmatamento da Amazônia!

Bolsonaro MENTE descaradamente o tempo todo sobre TUDO, é desesperador!



Bolsonaro DEMITIU o diretor do INPE @ricardogalvaosp em 2019, simplesmente porque NÃO GOSTOU dos dados que mostravam um aumento recorde nos desmatamentos! pic.twitter.com/2P6fj7LyS6 — Felipe Castanhari (@FeCastanhari) October 17, 2022

¡Esta es la tasa REAL de deforestación en el Amazonas! Bolsonaro MIENTE descaradamente todo el tiempo sobre TODO, ¡es desesperante! ¡Bolsonaro DESPIDE al director del INPE @ricardogalvaosp en 2019, simplemente porque NO LE GUSTAN los datos que mostraban un aumento récord de la deforestación!

------------------------------------

Aborto

La liberación del aborto volvió a ser discutida entre los candidatos a la Presidencia. En el 2do. bloque del debate de Globo, Lula da Silva leyó una declaración de Bolsonaro del año 1992 en la Cámara de Diputados, donde el actual Presidente defendió la distribución de pastillas abortivas a las mujeres brasileñas.

“¿El candidato recuerda ese discurso? Voy a leer un extracto aquí: 'No sirve de nada tener una multitud de brasileños desnutridos que no pueden servir a su país. Concluye el entonces diputado, que ofrece distribuir la píldora abortiva a la sociedad brasileña en 1992'. ¿Dijiste eso o no?”, provocó Lula.

En aquel discurso ante el Congreso Nacional, Bolsonaro dijo que "es necesario, por lo tanto, que todos tengamos los pies en la tierra y empecemos a tratar este tema (el control de la natalidad) sin demagogia, sin interés partidista ni electoral, porque nuestros intereses religiosos, políticos y políticos de nada sirven las convicciones, o filosóficas, cuando se trata de un tema mucho más grave, que en realidad es de interés para la seguridad nacional. Tenemos que viabilizar este país y señalarle el camino correcto de desarrollo social y económico”.

Luego, el entonces diputado mencionó la "píldora abortiva", que en su momento, China distribuiría a sus ciudadanos para tratar de controlar una posible explosión demográfica. Bolsonaro pidió a la presidencia de la Cámara Baja que incorporase a la transcripción de la sesión un informe que trataba sobre la píldora en China.

Ahora, Bolsonaro se defendió alegando que el discurso fue hace 30 años y que no se acordaba: "¿Hace 30 años? Uds. lo confundan con la píldora del día después. Otra cosa, hace 30 años... puedo cambiar. Ahora usted, hace unos días, dijo claramente que el aborto es un asunto de salud pública, que las señoras abortaban afuera y aquí las mujeres hacían otras cosas”.

"Tú eres un abortista, Lula. Eres un abortista convencido. Y siempre has trabajado con eso. Tus ex ministros de derechos humanos trabajaron con eso. Entonces eres un abortista. Lula, asume que eres un abortista, tú no tienen respeto por la vida humana”, contraatacó Bolsonaro.

Lula afirmó estar en contra del aborto y garantizó “respetar la vida. Yo estoy en contra del aborto y mis mujeres estaban en contra del aborto. Mi esposa [Janja] está en contra del aborto. Respeto la vida porque tengo 5 hijos, 8 nietos y 1 bisnieta. Entonces, si quieres echarle la culpa del aborto a otra persona, échate la culpa a ti porque no me cuadra”, aseguró.

“Lula cambia ahora, dice que no es abortista porque está en una elección. Lula, eres abortista, estás a favor de la liberación de las drogas, y lo que es más grave, estás a favor de la ideología de género. ¿No piensas en la familia brasileña, Lula?”, insistió Bolsonaro.

Finalmente, Lula dijo: "Solo quería decirte lo siguiente: creo que ha llegado el momento de que discutamos algo más serio. Voy a empezar hablando del plan de gobierno".

https://twitter.com/LulaOficial/status/1586187337612267520 Queria pedir desculpa a quem tá em casa esperando algo diferente aqui no debate. Lamentavelmente não ouviu, porque o presidente não sabe dizer o que fez, só fica provocando. Não tem nada de real. #LulaNaGlobo #DebateNaGlobo — Lula 13 (@LulaOficial) October 29, 2022

Quería pedir disculpas a los que están en casa esperando algo diferente aquí en el debate. Lamentablemente no escuchó, porque el presidente no sabe decir lo que hizo, solo sigue provocando. No hay nada real. #LulaNaGlobo #DebateNaGlobo

----------------------------

Táctica

En uno de los momentos del 1er. bloque, Bolsonaro, al tomar la palabra, le pidió a Lula da Silva, quien acababa de hablar, que siguiera a su lado en el escenario.

"¡Quédate aquí, chico!", dijo Bolsonaro.

"No quiero estar cerca de ti, no quiero estar cerca de ti", gritó Lula da Silva, dirigiéndose a su atril y dando espacio al candidato.

En el debate anterior, el día 16/10, Bolsonaro colocó varias veces su mano derecha sobre el hombro de Lula da Silva, lo que fue visto como una estrategia para irritar a su oponente. Advertido por sus estrategas, esta vez Lula da Silva no permitió la proximidad de Bolsonaro.

El exdiputado Roberto Jefferson agredió a balazos a la fuerza policial y agredió en redes a integrantes del Supremo Tribunal de Justicia. Jair Bolsonaro y Lula da Silva intercambiaron acusaciones ecerca de Jefferson.

Lula da Silva, cuando se le preguntó sobre ocultar nombres que participaron en los gobiernos del PT tal como Zé Dirceu, exministro de la Casa Civil, Lula dijo que Bolsonaro "trató de ocultar a Roberto Jefferson, su pistolero, el hombre al que le disparó la Policia Federal".

Roberto Jefferson (PTB) se resistió a su detención e intercambió disparos y utilizó una granada contra agentes de la Policía Federal. El magistrado Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF) había ordenado su detención porque el bolsonarista maldijo a la ministra del STF, Cármen Lúcia, y la comparó con "prostitutas", "ladrones" y "zorras" en un video publicado por su hija Cristiane Brasil (PTB) en las redes sociales.

Bolsonaro respondió que “Roberto Jefferson hizo estallar” el gobierno de Lula, en referencia a los escándalos de corrupción en los gobiernos del PT, en los que Jefferson fue uno de los informantes.

“Llegó Mensalão, seguido de Petrolão. Más de 100 personas detenidas en su gobierno. Usted mismo, Lula, fue condenado por unanimidad y solo está aquí porque tiene un amigo en el STF”, dijo Bolsonaro.

“Aquí no hay TSE para protegerlos”, criticó, en referencia al ministro Alexandre de Moraes, presidente de la Corte Suprema. “Te presentas a una elección con un porcentaje tan alto de estas encuestas falsas. ¿Esto demuestra que el crimen paga? ¿El crimen paga, Lula?”, atacó Bolsonaro.

https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1586200156047028224 - Muito brigado a você que nos acompanhou até essa hora! Pudemos restabelecer a verdade dos fatos sobre o que de bom fez o nosso Governo e acabar com o terrorismo eleitoral do PT. Ficou claro quem é o pai da mentira, segundo o próprio: pic.twitter.com/hkNHAIc9WQ — Jair M. Bolsonaro 22 (@jairbolsonaro) October 29, 2022

El resultado

“Quien tenga más votos se hace cargo del gobierno”, dijo Bolsonaro. “No cabe la menor duda: gana el que más votos tiene, así es la democracia”, enmendó.

El día 26/10, Bolsonaro había difundido un comunicado similar garantizando que el candidato que obtenga más votos asumirá la Presidencia, de manera justa. Esto fue considerado importante porque muchos temen que Bolsonaro no acepte el resultado, en caso de perder.

El presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato a la reelección, tiene el 50,3% de los votos válidos frente al 49,7% del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), según la encuesta divulgada por Futura Inteligência contratada por el banco Modal. La situación establece un empate técnico entre los dos candidatos, ya que el margen de error es de 2,2 puntos porcentuales.

2.000 personas fueron entrevistadas entre el 24 y el 26 de octubre, utilizando el enfoque CATI (entrevista telefónica asistida por computadora). El margen de error es de 2,2 puntos porcentuales para un nivel de confianza del 95%. La investigación fue registrada en el Tribunal Superior Electoral con el número BR-07903/2022.

Una encuesta del Instituto Gerp señala que, en la encuesta espontánea (cuando al votante no se le presenta la lista de candidatos), Bolsonaro tuvo el 47% de las intenciones de voto, contra el 43% del expresidente Lula da Silva. Los votantes que declararon no votar por “ninguno de ellos” suman el 5% y los que no saben/no respondieron, el 4%.

La investigación se encuentra registrada en el Tribunal Superior Electoral (TSE) con el número BR-05418/2022. Se escucharon 2.095 votantes en 144 municipios de todo el país entre el viernes (21/10) y el miércoles (26/10). El margen de error es de dos puntos porcentuales.

https://twitter.com/LulaOficial/status/1586183450439995392 O povo já viu o país crescer, gerar empregos. O que não dá é para acreditar em fantasias. O salário mínimo não teve aumento real em todo o mandato do Bolsonaro e agora ele vem com a cara de pau prometer que vai fazer. Não vai. #LulaNaGlobo #DebateNaGlobo — Lula 13 (@LulaOficial) October 29, 2022

El pueblo ya ha visto crecer al país, generar empleos. Lo que no puedes creer es creer en fantasías. El salario mínimo no tuvo aumento real durante todo el mandato de Bolsonaro y ahora tiene el descaro de prometer que lo hará. No va. #LulaNaGlobo #DebateNaGlobo

El rating

El 1er. bloque del último debate arrancó a nivel de 25 puntos, índice de 2 a 3 puntos por encima de lo que ha logrado la telenovela 'Travessia' en el mismo horario.

Cerca de las 22:00, el balance era de 27 puntos, y superóp los 29 pasadas las 22:30, según adelantó el periodista Rick Souza, de TV Pop, en Twitter.

En el promedio final, el debate arrojó 27,1 puntos, con un pico de 29,6. Los datos son del Gran São Paulo, el mayor colegio electoral del país. Globo no conseguía esos números desde el final de 'Pantanal', el día 07/10.

En el PNT, Panel Nacional de TV, de Kantar Ibope Media, que mide las 15 regiones metropolitanas de mayor consumo del país, el balance fue de 29 puntos. En el tiempo promedio, la mitad de los televisores conectados en Brasil vieron el programa, que obtuvo 3 puntos más que el balance nacional del encuentro promovido por Globo en la 1ra. vuelta.

En Río, el promedio fue de 31 puntos y 51% de participación entre los televisores conectados, un aumento de 5 puntos, o 19% del share, con relación al promedio de la franja horaria. El puntaje estuvo 2 puntos por encima del debate de Globo en la primera vuelta.

En el Gran São Paulo, los 27 puntos representaron 4 puntos más que el promedio horario. La cuota de sintonía entre televisores conectados en la región fue del 45%.

Los índices corresponden al avance de audiencia medido por Kantar Ibope Media en el Gran São Paulo. Cada punto equivale a 205.755 espectadores en el Gran São Paulo.

----------------------------

