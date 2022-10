Hacer esto en la masturbación, puede causarte daño

Según la experta:

Los pacientes que desarrollan el síndrome de la masturbación traumática se quejan de síntomas de bajo deseo sexual, incapacidad para alcanzar el orgasmo, o problemas con erecciones.

Pero, hay otro posible efecto indeseable: Eyaculación precoz.

Aunque no existe un término médico exacto para esto, Malik explica que se ha descrito como un agarre muy firme y agresivo en el pene durante la masturbación.

La experta dice que esto puede conducir a la habituación.

Básicamente, lo que sucede es que tu cuerpo se acostumbra a tener una cierta cantidad de fuerza o vibración (...) y se vuelve cada vez más difícil llegar clímax.

Finalmente, esto puede convertirse en un "círculo vicioso" y empeorar el problema.

El sitio especializado Medical News Today también hace referencia a esta práctica:

Los hombres que se masturban de forma muy agresiva, agarrándose o apretando el pene con mucha fuerza, pueden experimentar una disminución de la sensación sexual.

Esto se puede resolver con el tiempo con un cambio de técnica.

Se cree que es un estilo de masturbación o fantasía que no puede ser replicado por una pareja sexual. Esto podría estar vinculado con problemas de eyaculación.

Malik hace referencia a un estudio acerca de esto:

"En un pequeño estudio de 500 hombres que tenían eyaculación retardada o dificultad para lograr la eyaculación, o el clímax, alrededor del 37% describió haber tenido lo que llamamos prácticas de masturbación idiosincrásica".

De acuerdo con la especialista, si tienes problemas de sensibilidad o para alcanzar el orgasmo, es importante descartar cualquier causa médica subyacente.

