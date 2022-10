Cara Delevingne y un impactante seminario de masturbación

El seminario de masturbación

En la entrevista, Delevingne comentó que la serie la llevó en direcciones que nunca imaginó.

“Entré en el seminario de masturbación pensando que iba a ser en un aula y que tendría un bloc de notas, y en su lugar era una alfombra de gimnasio de cuero rosa en el suelo, con seis personas diciendo: ‘Bueno, quítate la ropa interior. Esto es el lubricante’”, explicó Delevingne durante la charla.

Y continuó diciendo:

“No me había dado cuenta que era una mojigata. Creo que soy una chica bastante moderna, joven, cool y con ganas de todo, pero de repente me dije: ‘¿Perdón? ¿Por qué? Lo siento, no, absolutamente no. No voy a hacer eso’. Pero hice todo lo que me sentía cómoda”.

A pesar de esto, la modelo aseguró que no hubo momento en que “tuviera reservas”, sino más bien estaba abierta a conocer y que el público pueda aprender de cuestiones que siguen siendo tabú.

“Más bien decía: ‘¿Qué vamos a hacer hoy? Porque cada día era completamente diferente. Estoy acostumbrada a ser un camaleón, pero esto era absurdo. Un día vas a sacarte sangre mientras tienes un orgasmo, y al día siguiente vas a una biblioteca porno. Me quedé en modo: ‘Dale, de acuerdo, vuelve a acomodar mi cabeza’”, indicó.

En los primeros minutos del programa, Delevingne dice que es “100%” queer. La actriz ha sido vinculada anteriormente con parejas femeninas.

Le abrió los ojos

Delevingne es productora ejecutiva de la serie a través de su sello Milkshake Productions y dijo que hacer el programa le “abrió mucho los ojos” y que era algo que necesitaba:

Siento que necesitaba esto en mi vida, sinceramente. Siento que necesitaba esto en mi vida, sinceramente.

También aseguró que realmente creció mucho:

“Quizá no para hacerlo delante de la cámara; es decir, no sé si era algo que quería hacer para otras personas, pero en términos propios, he crecido mucho. Había decidido dar un paso atrás en el amor y las relaciones durante un tiempo antes de hacer esto y la experiencia me hizo darme cuenta de nuevo de lo mucho que necesitaba reparar ciertas cosas en mi vida y seguir adelante con ellas. Realmente crecí mucho”, detalló la modelo.

Acerca de su identidad sexual, la actriz aseguró que no ha llegado a ninguna conclusión, pero que logró aceptarse “mucho más”.

Ante la pregunta sobre si era difícil ser tan transparente en la pantalla, la actriz comentó que ha “firmado un contrato para llevar este estilo de vida” pero que no ha “sido lo suficientemente honesta sobre la sexualidad”.

“Mostrar mi cara con alguien de quien estaba enamorada y que resultó ser del mismo sexo, fue algo, pero eso no fue suficiente en el camino real y el viaje real que he hecho en mi vida. Los tiempos difíciles, los buenos tiempos, los grandes tiempos... Estaba molesta conmigo misma por no haberlo hecho antes”, finalizó diciendo Delevingne.

-------------------------------

Más contenido de Urgente24

El error garrafal que cometes después de tener sexo

La rara enfermedad post orgásmica de la que se está hablando

6 impensadas lecciones de Drew Barrymore sobre sexo

Estudio sobre sexo y ejercicio revela lo que se temía

Síntomas de que tienes una infección de transmisión sexual