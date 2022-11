Por otro lado, el consultor político expresó que en la Argentina hay microestallidos sociales reflejados en “las extorsiones sindicales violentas, pensá en el narcotráfico. Si los sumas en conjunto vos vas a ver que tenemos los lazos rotos y eso lo tiene que reconstruir una clase dirigente".

Captura de pantalla (268).png El consultor político Eduardo Fidanza en TN.

En ese sentido opinó que no le parece que existan dirigentes capaces de reunificar a la sociedad y es ahí cuando aparece Milei: “Soy escéptico. Primero hay que ver si el gobierno y la oposición está consciente de estas cuestiones y del deterioro social que se vuelve contra la política. Ahora veo una larga interna. Tenemos una clase política que vive en un estado de interna permanente. Eso aleja a la gente de la política y entonces viene la nueva derecha”.

También consideró que el diputado libertario obedece al modelo de la nueva derecha populista, fenómenos como Donald Trump o Jair Bolsonaro. “Son liderazgos autoritarios desde el punto de vista como nosotros concebimos la democracia”. Por ello después acabó: “Milei no es solamente un fenómeno político sino cultural. Y Milei lo plantea como una batalla cultural”.

Entonces reflexionó: “Preguntémonos qué pasa en la democracia con estos personajes sobre las minorías, derechos humanos, feminismos. Cuestiones que son avances en la discusión y deliberación, con aquellos retroceden".

Más allá de eso, la rabia de la sociedad responde a la falta de un rumbo concreto, eso sí que es inmediato en medio del actual naufragio político. Anhelan que al menos un partido, en vez de concentrarse en sus propias candidaturas y ambiciones, proponga y formule políticas coherentes para resolver los problemas inflacionarios y sociales. Sobre todo en ese punto económico, parte de la sociedad argentina, que suele pensar lógicamente con el bolsillo, divisa al libertario como otra posibilidad, como alguien disruptivo y renovador contra las formulas ya gastadas, pisoteadas y mal ejecutadas una y otra vez por los líderes de las mayores fuerzas políticas del país.

Democracia en Jaque

Otro rasgo interesante que destaca Fidanza en la entrevista con TN es la progresiva indiferencia, incluso rechazo, de la opinión pública a la democracia. Un sistema político (teóricamente perfecto), que desde los 90 viene fallando por sus ineptos e irresponsables gobernantes y que ha abandonado y sumergido a la ciudadanía en la absoluta miseria, pobreza e ignorancia.

En ese sentido, el analista político resaltó estudios que realizó con su consultora que expusieron el desprecio gradual de la gente con el sistema democrático.

image.png Como antecedente, la crisis del 2001 generó un hartazgo tal contra la dirigencia política que generó un profundo cuestionamiento hacia al sistema democrático.

“Los jóvenes de clase media alta se quieren ir del país. Los de las clases menos acomodadas, los conurbanos, medio bajos se están yendo de la democracia. Se van a: 'esto me da lo mismo'. La preferencia por la democracia en la Argentina es mayor que la de México y en Brasil.

Sin embargo se incrementan 11 puntos en 4 años la gente que dice que le da lo mismo un sistema democrático que un sistema no democrático, que piensa que la democracia no tiene que ver con sus intereses. Un 35% de la población argentina piensa así y ahí hay muchos jóvenes que piensan así. Años atrás era 10 o 15% menos

Además contó que en otra evaluación sobre el funcionamiento de la democracia hay “dos tercios de la sociedad que te dice que está insatisfecho”. “Hay una deuda enorme del sistema. Es como que hay que volver a pensar la democracia. Si uno recuerda la frase carismática de Alfonsín: con la democracia, se come, se educa y se cura lo que uno encuentra es que eso no resultó así. Primero hay que poner el desarrollo y después la democracia. El desarrollo no es solo económico, es educativo, en valores”.

Por falta de educación, por el abandono de la clase política hacia sus ciudadanos que debería representar sus intereses, Fidanza consideró que existen grupos de la población que están fuera de la educación, trabajo formal, de los códigos de convivencia. Y disparórefireindose a la banda de los "copitos" que intento asesinar a la Vicepresidenta CFK: “Pueden exhibir en las redes todo ese perfil de agresividad y perversión, apología de la violencia. Las redes piensan en la pronografía y lo otro no".

Si bien el director de Poliarquía admitió ciertas deficiencias en la democracia destacó su valor como promotora del progreso de la sociedad: “Antes de la democracia estamos habituados a la muerte por razones políticas como si fuera algo normal. Después de la democracia cada muerte por razones políticas es un escándalo. Antes de las democracias se perseguía a las minorías, hoy las minorías tienen su lugar y sus reivindicaciones. Antes no se debatía sino que hay una élite que tomaba las decisiones. Veamos esa democracia, veamos lo positivo. Tenemos que poder vincular desarrollo y democracia”.

Y concluyó destacando el rol de la educación que debería infundirse desde las esferas de la dirigencia política pero que, tal vez por indolencia o conveniencia, no se hace: “Si no creamos ciudadanos, creamos un conglomerado de población que no tiene los valores que nosotros defendemos y que no les importa porque la democracia no les ha respondido en términos material de ingresos y educativos. Esto es un drama porque cuando vos preguntás los problemas del país, la educación aparece abajo de todo. Si no hay educación, no hay ciudadanía. Eso es un fracaso enorme que la política se lo tiene que plantear y no se lo planeta".

