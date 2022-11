Unos 70 cantautores del mundo del rap de Estados Unidos han sido brutalmente asesinados a manos de pandilleros hasta la fecha, siendo el primero en inaugurar dicho ranking; Scott La Rock 25. Este famoso rapero e integrante de Boogie Down Productions fue asesinado a disparos en Bronx; balas directo a su cara y cuello. “En algunos aspectos el rap y la violencia parecen ir de la mano. Pero no es la música en sí misma, es el entorno en el que vivimos. La violencia estaba aquí mucho antes que el hip-hop”, decía el manager de La Rock a The New York Times.