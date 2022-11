Operativo Clamor: Viviana Canosa diputada de Javier Milei

image.png Javier Milei junto a Viviana Canosa.

En primera instancia, García disipó las posibilidades de que Canosa regresara a los medios en el corto plazo. "Me parece que por este año no va a ocurrir y no sé si va a ocurrir el año próximo, porque según cuentan habría llegado a una suerte de compromiso cuando se despidió, cuando la despidieron del canal América, por el cual ella no va a trabajar periodísticamente en otros medios", sostuvo el conductor de La Mirada.