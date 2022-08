La última novela mediática parecer haber llegado a su fin. Tras los últimos rumores que acercaron a la periodista Viviana Canosa a Radio Rivadavia, desde la emisora se encargaron de desmentirlos rotundamente. Pero eso no es todo: según información exclusiva de Urgente24, la ex conductora de A24 no firmaría con ningún medio hasta diciembre del año 2023.