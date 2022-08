Kirill Stremousov, subjefe de la administración militar-civil (CAA) de la región, dijo a la agencia Tass que un grupo de sabotaje y reconocimiento (DRG) había sido liquidado en el área del microdistrito Tavrichesky, en Kherson.

Valeriy Zaluzhny.jpeg Valeriy Zaluzhny es posesionado en su Jefatura por el presidente Volodymyr Zelensky.

Reveses

Vladímir Skachko, periodista ucraniano y analista político radicado en Moscú, afirmó que la "contraofensiva" de Kiev ocurrió en 3 direcciones en las regiones de Mykolaiv y Kherson. Pero "terminó en nada" porque "resultó ser inusualmente sangriento ya el primer día".

Él explicó que, según los informes de los campos de batalla, Ucrania logró romper las defensas de las fuerzas de operaciones militares especiales (SVO) en 3 lugares, empujarlas hacia atrás y 'morder' el territorio liberado a lo largo de varios kilómetros.

"El problema central consiste en que Ucrania no tenía suficientes tropas contraofensivas para más. Fueron destruidos (...) las Fuerzas Armadas de Ucrania han demostrado una capacidad asombrosa para defenderse. Pero nunca demostraron la capacidad de atacar. (...) En términos de ataque, no funcionó. (...) Las Fuerzas Armadas de Ucrania y el régimen de Volodymyr Zelensky necesitaban con urgencia la contraofensiva para tratar de obligar a Rusia a negociar. Y salvar al régimen de Kiev. (...) Los comisarios occidentales necesitan confirmación de que no están arrojando miles de millones de euros, dólares y libras esterlinas a un barril sin fondo, sino que algo realmente está disparando al frente. Occidente necesita victorias. Y Zelensky decidió demostrarlos. Pero solo fue un truco publicitario. (...)".

3 temas:

¿Qué pasará con la misión del OIEA de inspección de la bombardeada central nuclear de Zaporozhye?

de inspección de la bombardeada central nuclear de Zaporozhye? ¿Por qué el régimen de Zelensky programó su 'contraataque' para que coincidiera con el inicio de la misión de la OIEA?

con el inicio de la misión de la OIEA? ¿Qué pasará con el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valeriy Zaluzhny, quien, según los rumores, estaba en contra de la 'contraofensiva?

volodymyr zelensky.jpg Volodymyr Zelensky prometió una ofensiva feroz en Kherson. Por ahora, el éxito no lo acompaña.

Za vs. Ze

Valeriy Zaluzhny es un general ucraniano de 4 estrellas, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania desde el 27/07/2021, ex comandante del Comando Operacional del Norte, ex Jefe del Estado Mayor Operativo Conjunto, etc. etc.

Él reemplazó a Ruslan Khomchak, coronel general ucraniano, 1er. subsecretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania, ex comandante en jefe de la Fuerzas Armadas de Ucrania.

El 28/03/2020, un decreto del presidente Volodymyr Zelensky dividió los puestos de Comandante en Jefe y Jefe de Estado Mayor.

Valeriy Zaluzhny es considerado un general 'de mente abierta' hacia la renovación del personal y un alejamiento de las prácticas soviéticas.

Zaluzhnyi dijo: "El curso general de reforma de las Fuerzas Armadas de Ucrania de acuerdo con los principios y estándares de la OTAN sigue siendo irreversible. Y la clave aquí son los principios. Los cambios deben tener lugar principalmente en la visión del mundo y la actitud. hacia la gente. Me gustaría que volvieras tu rostro hacia la gente, hacia tus subordinados. Mi actitud hacia la gente no ha cambiado a lo largo de mi servicio".

Ejecuciones

Por ahora, más que contraofensiva, la estrategia de Ucrania es asesinar a líderes ucranianos que colaboran con Rusia. ¿Debilidad o fortaleza? Con seguridad, no le permite recuperar territorio.

Región de Kherson:

20/03: en Kherson, Pavel Slobodchikov , asistente del ex alcalde de la ciudad y jefe de la administración prorrusa de la región, Vladimir Saldo , fue asesinado a tiros cerca de su casa.

, asistente del ex alcalde de la ciudad y jefe de la administración prorrusa de la región, , fue asesinado a tiros cerca de su casa. 20/04: el bloguero Valery Kuleshov , asistente del jefe adjunto de la Administración de la región de Kherson, Kirill Stremousov, fue asesinado a tiros.

, asistente del jefe adjunto de la Administración de la región de Kherson, Kirill Stremousov, fue asesinado a tiros. 18/06: en Kherson, explosión de un automóvil y fue hospitalizado el jefe del departamento regional del Servicio Penitenciario, Yevgeny Sobolev, designado por Moscú.

designado por Moscú. 22/06: en Chernobaevka , el automóvil del jefe de la administración del pueblo, Yuri Turulev , fue volado. Recibió heridas leves.

, fue volado. Recibió heridas leves. 24/06: en Kherson, cuando explotó un automóvil, murió el jefe del departamento de Familia, Juventud y Deportes de la administración prorrusa de la región de Kherson, Dmitry Savluchenko .

. 07/07: el subjefe de policía Sergei Tomko es asesinado a tiros en su automóvil en Novaya Kakhovka .

es asesinado a tiros en su automóvil en Novaya Kakhovka . 04/08: el jefe de la administración de ocupación de la región de Kherson, Vladimir Saldo , fue hospitalizado en el Instituto Sklifosovsky de Moscú con sospecha de envenenamiento.

, fue hospitalizado en el Instituto Sklifosovsky de Moscú con sospecha de envenenamiento. 06/08: Vitaly Gura , subjefe de la administración de la ocupada Nova Kakhovka, fue asesinado a tiros en su casa. Murió mientras era transportado a Crimea.

, subjefe de la administración de la ocupada Nova Kakhovka, fue asesinado a tiros en su casa. Murió mientras era transportado a Crimea. 22/08: en Kherson, el automóvil del subjefe del Departamento de Política Interna de la administración de Kherson , Igor Telegin , fue volado. El funcionario sobrevivió.

, fue volado. El funcionario sobrevivió. 29/08: Alexei Kovalev, vicepresidente de la administración de la región de Kherson para la Agricultura, fue encontrado muerto en su casa en Hola Pristan. Le dispararon en la cabeza. En junio, su auto había explotado y él hospitalizado.

Región de Zaporozhye:

22/05: Andrey Shevchik , el alcalde de Energodar ocupado, fue hospitalizado después de una explosión en la entrada de la casa.

, el alcalde de Energodar ocupado, fue hospitalizado después de una explosión en la entrada de la casa. 11/07: en Melitopol, atentado contra el jefe de la administración de la región de Melitopol, Andrei Siguta . Sobrevivió.

. Sobrevivió. 12/08: Oleg Shostak , uno de los líderes de la sede electoral de Rusia Unida, resultó herido en Melitopol por una explosión.

, uno de los líderes de la sede electoral de Rusia Unida, resultó herido en Melitopol por una explosión. 24/08: Ivan Sushko , jefe de la administración del pueblo ocupado de Mikhailovka, murió por la explosión de un automóvil.

, jefe de la administración del pueblo ocupado de Mikhailovka, murió por la explosión de un automóvil. 26/08: en Berdyansk, durante una explosión cerca de un centro de salud donde vivían refugiados, Alexander Kolesnikov , subjefe de la policía de tránsito de la ciudad, murió a causa de las heridas de metralla.

, subjefe de la policía de tránsito de la ciudad, murió a causa de las heridas de metralla. 27/08: en la ocupada Mikhailovka, el jefe de la policía de la ciudad, Andrey Ryzhkov, fue encontrado ahorcado.

Región de Járkov:

10/07: el jefe de la aldea de Veliky Burluk, Yevgeny Yunakov, murió por la explosión de un automóvil cerca del edificio de la administración local.

Región de Lugansk:

02/03: el ex diputado secuestrado del Consejo Regional de Lugansk, el jefe de la ciudad de Kremennaya, Vladimir Struk, fue encontrado muerto.

Región de Donetsk:

20/08: una bomba casera explotó en Mariupol en la entrada del zoológico, que iba a visitar al alcalde prorruso Konstantin Ivashchenko. Sin daños.

