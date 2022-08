Hebe de Bonafini, durísima con Cerruti: "Dice cada huevada"

cerruti.jpg Hebe de Bonafini disparó con todo contra "la delegada del Presidente", Gabriela Cerruti.

Las críticas a Massa

La titular de Madres de Plaza de Mayo también disparó contra el ministro de Economía y cuestionó el aumento de precios: "Yo no lo quiero (a Sergio Massa), no me gusta nada lo que está haciendo. Si te cuento lo que aumentaron las cosas", expresó, e hizo una comparación con una polémica medida estadounidense que se reflotó en los últimos días. "Es como los yanquis que yo no sabía que les pegaban a los chicos en las escuelas y ahora aprobaron la ley de pegarles a los chicos en la escuela de nuevo. Ahora pusieron a Massa y nos ajusta más y más, es peor que el otro que estaba (en referencia a Martín Guzmán)".

Además, se quejó de la suba de precios: "Nadie dice nada y todo vale una fortuna. Cuando viene la señora a mi casa me dice que tiene que pagar un litro de aceite $800, cuando tenemos maíz y girasol que se lo comen los chachos de los chinos, que les dan el maíz y el girasol nuestro", manifestó.

sergio massa.jpg Sobre Sergio Massa, Hebe de Bonafini dijo que "es peor que el otro que estaba (en referencia a Martín Guzmán)".

El apoyo a Cristina Kirchner

Hebe de Bonafini defendió a la Vicepresidenta Cristina Kirchner, tras el pedido de condena en su contra en la causa Vialidad, y aseguró que "queda un mes de batalla". También advirtió que si Cristina Kirchner es condenada, será silenciada al igual que el pueblo que la apoya. "Eso es peor que la cárcel", sostuvo.

En el mismo sentido, destacó el apoyo de los militantes que hicieron vigilia en las inmediaciones del departamento donde vive la presidenta del Senado y aseguró que "ella recibió el amor de su pueblo". "Todos somos Cristina porque 'somos' quiere decir que es lo que creemos que nos va a pasar a nosotros si no la defendemos. La cárcel del miedo y el silencio es peor que la otra", aseguró.

Además, alentó a que continúen las manifestaciones hasta diciembre, mes hasta el que se extendería la causa. "Veo un diciembre caliente. Vamos a caminar sobre brazas, así que se nos acostumbren las plantas de los pies para no cansarnos y una vez que pasas dos o tres veces, el fuego no te quema más, te sigue quemando el fuego que tenés adentro porque ves que las marchas dan resultado. La gente tiene ganas de pelear y de estar en las calles, hay ánimo para defender a su líder", remarcó.

Asimismo, criticó la represión a los manifestantes y dijo que Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich "se pelean para ver quién es más hijo de su madre que el otro". Para Hebe de Bonafini, el container de piedras estacionado cerca del domicilio de la Vicepresidenta fue una estrategia de la oposición. "Pusieron eso para ver si iba su gente a atacarnos, pero no juntan nada, los nenes bien no se molestaban en ir a tirar cascotes. Para hacer una marcha necesitan a la gente del campo, pero si no tienen ni amigos", dijo.

