Viviana Canosa rescindió contrato y se quedó sin canal

El sábado 20 de agosto, Canosa expresó: "¡Estoy emocionada, conmovida, triste! ¡Les quiero agradecer especialmente a todos ustedes por el apoyo incondicional. Los quiero. Gracias".

image.png Amalia Granata habló con Viviana Canosa sobre su continuidad en la TV.

Por qué se fue Viviana Canosa de A24

Semanas atrás, Granata habló con Marcelo Polino al aire de Radio Mitre y contó detalles del encontronazo entre Canosa y Daniel Vila: "Viviana estaba en el camarín, preparándose para salir al aire, y bajó un productor y le dijo que del informe que habían preparado sobre ‘escraches’ a distintos políticos, tenían que sacar a Massa, que eso no lo podían pasar.

Fue entonces que ella dijo ‘¿cómo no voy a pasar lo de Massa? Si no voy a decir que está bien lo que hicieron’. Porque la idea del informe era preguntarse por qué la gente está tan violenta.

Pero además de eso, ella tenía como invitados a la gente que el otro día golpearon el auto de Massa, y también se los bajaron. Y bueno, fue cuando dijo que la estaban censurando y que no hacía más el programa. Pero la intención de ella no era apoyar lo que había pasado, la idea era reflexionar. Después el canal hizo leer un comunicado diciendo que no iban a pasar ningún escrache, pero es mentira Pero además de eso, ella tenía como invitados a la gente que el otro día golpearon el auto de Massa, y también se los bajaron. Y bueno, fue cuando dijo que la estaban censurando y que no hacía más el programa. Pero la intención de ella no era apoyar lo que había pasado, la idea era reflexionar. Después el canal hizo leer un comunicado diciendo que no iban a pasar ningún escrache, pero es mentira

Porque a ella le dijeron que sólo no se podía pasar a Massa, al resto sí ¡Y si estaban todos los directivos del canal aplaudiendo en primera fila cuando asumió! Además Viviana ya había tenido otras bajadas de línea y se la venía bancando, pero esta fue la gota que rebalsó el vaso”.

Viviana Canosa sin canal

Mientras avanzan las especulaciones, lo cierto es que no hay propuestas concretas. La diputada provincial de Santa Fe, Amalia Granata, contó en Radio Mitre:

Llamé a su abogado, Juan Manuel Dragani, y quedó en comunicarse después de que ella hable, pero les puedo decir que todo lo que dicen, sobre los lugares que va a ir, son sólo trascendidos o inventos. Hay máximo hermetismo y recién la semana que viene va a hablar con su equipo Llamé a su abogado, Juan Manuel Dragani, y quedó en comunicarse después de que ella hable, pero les puedo decir que todo lo que dicen, sobre los lugares que va a ir, son sólo trascendidos o inventos. Hay máximo hermetismo y recién la semana que viene va a hablar con su equipo

En los medios está instalado que Canosa evaluaría la posibilidad de candidatearse en 2023.

Días atrás, la periodista Marina Calabró dijo en Ciudad Magazine: “No quería terminar de esta manera, ella estaba muy contenta con el programa y lo que siente es que hoy es una persona que está sin trabajo, obviamente, con otras condiciones y otros ingresos, con otra espalda para poder pasar un tiempo sin trabajar. Está muy destruida, muy mal”.

Por su parte, A24 se derrumbó en el prime time y ahora el conductor Ángel Baby Etchecopar recibe un piso mucho más bajo mientras en redes sociales los trolls M insisten con un apagón.

