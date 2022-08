El Soldado de Vila: Baby Etchecopar le pega a Rial y Canosa

“Jorge laburó 20 años acá, no sé dónde estuvo la censura. Hizo negocios bárbaros, se hizo rico. Mirá que se han metido en la cama de la gente y nadie los censuró”, resaltó sin pelos en la lengua, y concluyó: “No sé si hay censura porque no está él, a lo mejor cuando estaba él, éramos libres”.

Caso Viviana Canosa

Pero no frenó ahí, porque el conductor también habló en su bajada de línea del lunes (15/08) tras volver de sus vacaciones y le dedicó un espacio al tema Viviana Canosa:

Yo la quiero mucho y me solidarizo a muerte, pero no creamos que Viviana era un pedo del Papa. Ni que porque se va Viviana los que quedamos en el canal somos una mierda y alcahuetes del doctor (Daniel) Vila Yo la quiero mucho y me solidarizo a muerte, pero no creamos que Viviana era un pedo del Papa. Ni que porque se va Viviana los que quedamos en el canal somos una mierda y alcahuetes del doctor (Daniel) Vila

“Ahora Viviana Canosa, después de esto, se transforma más o menos en la milagrosa”, atacó también Etchecopar en su editorial.

image.png La ex conductora de A24, Viviana Canosa, podría desembarcar en distintos canales: entre ellos figuran Crónica TV, CNN y TN.

“En este canal nunca me pidieron lo que tenía que decir o no decir. No todos recibimos algunas cosas de la misma forma. Yo, si quiero tanto al público, me hubiese quedado en el programa para denunciar la censura”, continuó duro el conductor, que cerró: “A mí me importa un carajo defender al Grupo América, yo vengo acá para que me paguen. Fundamentalmente, a hablar por la gente”.

Frente a estas palabras, surge la pregunta: ¿Ocupará Baby el lugar de Canosa? Está claro que el conductor es figura del canal al igual que lo era su colega. Sin embargo, su espacio no es tan importante como lo es en el que se ubicaba la periodista, ahora otorgado a Gonzalito Rodriguez y su nuevo ciclo, del cual hablamos en Urgente 24 marcando sus bajos números.

Viviana sostenía entre 4 y 5 puntos de rating promedio, números similares a los que maneja Baby en el turno siguiente. El conductor suele tocar siempre los 3 puntos promedios, por eso podría moverse al horario de mayor importancia que se encuentra en una debacle de rating.

Se esperará a por algún movimiento del canal presidido por Vila y Manzano, que podría empezar a organizar la grilla apuntando al futuro del medio.

