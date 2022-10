Pónganse cómodos: Revelaron cuánto durará Avatar 2

Además, Cameron aseguró en una entrevista que tiene el deseo de realizar una película que dure seis horas. Aunque no mencionó si en sus planes entraría el mundo Avatar, recordemos que Avatar: The Way of Water será la segunda de tres películas más que tiene planeadas realizar Cameron.

Avatar 2 se estrenará el próximo 16 de diciembre de 2022.

image.png

Más contenido en Urgente24:

Flybondi y JetSmart lanzaron pasajes a precio ganga

Furor por la nueva serie de Guillermo Francella en Star+

Quejas por el Cyber Monday: Ojo con los precios inflados

Polémico Víctor Santa María contra Guillermo Francella y, ¿cuál es la dirección de El Encargado?

Fuertes rumores: Habría aparecido la madre de Luis Miguel