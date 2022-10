Fuertes rumores: Habría aparecido la madre de Luis Miguel

"Luisito" Rey, en la mira

En los diferentes capítulos de Luis Miguel, la serie que cuenta con tres temporadas, se muestra al personaje de Luis Rey, padre de Luis Miguel, y su maltrato hacia la madre de sus hijos. Como distanció al cantante y a su hermano Alejandro de su madre durante mucho tiempo, impidiendo el contacto con ella cuando había viajado a Italia con Sergio, el hijo menor.

Además fue él quien le aseguró a sus dos hijos que su madre los había abandonado para irse con otro hombre y que ya no quería verlos. Y fue el último en verla en Madrid, según testimonios contaron a TVyNovelas.

Una de las hipótesis más fuerte que circula es en torno a un posible asesinato por parte de Luis Rey. A raíz de la violencia física y verbal que ejercía con la madre de sus hijos.

image.png Luis Miguel junto a su madre.

Según TVyNovelas, testimonios aseguraron que ella le habría confesado que el tercer hijo no era suyo, lo que desató su furia y la última pelea que habrían tenido fue por US$20 millones que pertenecían a su hijo Luis Miguel y Rey habría transferido a la cuenta de Basteri suscribiendo dicho dinero a nombre de ella.

Según declaraciones de una tía, Marcela tenía miedo porque él la obligaba a firmar estos documentos donde estafaba dinero y propiedades a su propio hijo, publicó la revista mexicana. Además, otro de los testimonios es el de Andrés García, quien fue amigo de Luis Rey y en 2018 en una entrevista con el programa de radio Todo para la mujer aseguró que Rey pidió al ex Jefe de la Policía Arturo "El Negro" Durazo Moreno que hiciera desaparecer a Basteri.

Otro de los medios mexicanos, Ventaneando, realizó una entrevista al actor y amigo de Luis Miguel, Jorge Van Rankin, consultándole sobre el posible hallazgo de los restos de Marcela Basteri. “Yo no tengo ni idea de eso, de cómo los van a encontrar, no tenía ni idea de que estuvieran buscándola, pero si es cierto, se me hace muy fuerte, si es cierto que encontraron los restos, estarán en paz", expresó.

Por el momento el cantante se mantiene en silencio. Lo que si fue confirmado por su amigo es que Luis Miguel próximamente lanzará un nuevo disco y realizará una gira.

