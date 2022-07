Los 6 destinos baratos de Europa para aprovechar ya el 1 a 1

La mejor época para viajar y conseguir precios baratos es en junio, septiembre y octubre. La comida es otro de los puntos a favor en cuanto a precios. Por ejemplo, según el sitio web que compara precios por país, Precios Mundi, un menú del día en un restaurante barato, con la paridad entre el euro y el dólar hoy en día ronda los € 8,34 (US$ 8).

La botella de agua cuesta € 0,96 (US$ 1), un café € 1,43 (US$ 1,48). Para viajar en transporte público, el pasaje de ida cuesta €1,60 (US$ 1,67).

image.png Un momento para aprovechar a viajar a las playas soñadas de Portugal.

Hungría

Hungría es un país no tan conocido y uno de los destinos más baratos para viajar en este momento al continente europeo. Tiene el lago más grande de Centroeuropa (el lago Balatón) y tiene el segundo lago termal más grande del mundo. Además de distintos atractivos turísticos alucinantes y no tan conocidos por el turismo, sobre todo en Budapest, como el castillo de Buda.

El precio de los alojamientos ronda entre entre los € 20 y los € 40 por noche. Si uno quiere salir a comer en un restaurante caro, según Precios Mundi, una comida para dos (dos platos y postre) ronda los € 32,49 (US$ 33,89). En restaurantes más baratos para una persona cuesta € 5,75 (US$ 6). El viaje en transporte público cuesta € 0,87 (US$ 0,91). En Europa, hay diferentes recorridos en tren que son soñados y no tan conocidos por el turismo.

image.png Hungría tiene los lagos más grandes y espectáculares del mundo.

Albania

Ubicado en el sureste de Europa, tiene playas soñadas en las que casi no hay turistas. Albania es un gran país para conocer y recorrer la costa del Mar Jónico, su capital Tirana donde se encuentra el Monte Dajti con increíbles vistas.

Además, de castillos y lugares arqueológicos espectaculares para descubrir. Los alojamientos rondan entre los € 15 y € 40 euros por noche.

En un restaurante económico los precios de un menú del día, según Precios Mundi, rondan entre los € 4,21 (US$ 4,39), un café de postre por ejemplo cuesta € 1,16 (US$ 1,21). El transporte público tiene un costo de € 0,34 (US$ 0,35).

image.png Con la paridad entre el euro y el dólar se puede aprovechar a viajar a las playas de Albania.

Rumanía

Rumanía es uno de los países más lindos del viejo continente. Tiene lugares increíbles para el turismo como Bucarest y Barsov, el famoso castillo de Drácula. Además, de pequeños pueblitos de estilo medieval.

Los alojamientos en Rumanía cuestan alrededor de € 20 y € 40 por noche. Según Precios Mundi, un viaje en transporte público ronda los € 0,51 (US$ 0,53). Mientras que una comida en un restaurante barato para una persona cuesta alrededor de € 6,07 (US$ 6,32).

image.png En Rumanía se encuentran los castillos más imponentes del continente europeo.

Malta

Malta es un archipiélago del Mediterráneo central que se ubica entre Sicilia y la costa de África del Norte. Si bien cuenta con muy pocas playas de arena, estas se encuentran entre las tres islas que forman las islas maltesas.

Son de ensueño y vale la pena conocerlas. Allí, se encuentra el agua más turquesa de todo el país y del Mediterráneo.

Una comida en un restaurante barato, según Precios Mundi, cuesta entre € 15 (US$ 15,64). Mientras que viajar en transporte público ronda los € 1,50 (US$ 1,56).

image.png Una de las paradisíacas playas en Malta, con aguas turquesas.

Eslovenia

La República de Eslovenia es uno de los países de la Unión Europea que limita con Italia al oeste. Es ideal para el turismo a pesar ya que no se encuentra dentro de los destinos más famosos de Europa pero es uno de los más bellos y baratos, aprovechando la paridad entre el dólar y el euro.

Se pueden apreciar lagos, glaciares, cascadas, ríos, cuevas y montañas alpinas. Según Precios Mundi, una comida en un restaurante barato ronda los € 9 (US$ 9,39). Una botella de agua y un café cuestan menos de € 2. Mientras que un pasaje en transporte público cuesta € 1,30 (US$ 1,36).

image.png Eslovenia es uno de los países más baratos para viajar teniendo en cuenta el uno a uno entre el dólar y el euro.

Más contenido en Urgente24:

Viajes a Europa más baratos por la devaluación del euro

C5N con el dólar a $318: Andate a LCDTM, Fernández

Se vuelve a disparar el dólar: ¡Andá y comprá cosas!

7 viajes alucinantes en tren para recorrer Europa

Inflación récord en USA, Fed, JP Morgan, euro sin valor