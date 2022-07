Inflación récord en USA, Fed, JP Morgan, euro "sin valor"

La entidad debió situar en US$ 1.100 millones en previsión para pérdidas crediticias en el trimestre, US$ 428 millones por creación de reservas y US$ 657 millones por cancelaciones de préstamos por deuda. El aumento de las reservas se debe a un deterioro en las expectativas económicas, según el banco. Jamie Dimon, CEO del banco y pronosticador recientemente del “huracán económico”, afirmó que la economía está fuerte, pero al mismo tiempo enfrenta duros desafíos. Específicamente dijo:

La economía de Estados Unidos continúa creciendo y tanto el mercado laboral como el gasto de los consumidores, y su capacidad de gasto, se mantienen saludables, pero la tensión geopolítica, la alta inflación y la disminución de la confianza del consumidor pueden traer consecuencias negativas La economía de Estados Unidos continúa creciendo y tanto el mercado laboral como el gasto de los consumidores, y su capacidad de gasto, se mantienen saludables, pero la tensión geopolítica, la alta inflación y la disminución de la confianza del consumidor pueden traer consecuencias negativas

image.png Evolución de las acciones del JP Morgan (Fuente: TradingView)

En tanto, los ingresos del banco Morgan Stanley se desplomaron a medida que los mercados de capitales se paralizaron, lo que marca un trimestre lento para Wall Street, ya que una perspectiva sombría para la economía complica el camino a seguir.

El grupo de banca de inversión de la empresa registró US$1.070 millones en ingresos, un 55% menos que el año anterior, una disminución mayor que la caída del 47% que habían pronosticado los analistas. El banco también informó un impacto adicional de US$ 413 millones impulsado por pérdidas de valor de mercado en préstamos corporativos mantenidos para la venta a medida que se ampliaron los márgenes crediticios.

Durante una entrevista, la directora financiera Sharon Yeshaya aseguró:

La actividad del mercado y la actividad de los clientes deberían ayudar a respaldar el nivel en los negocios de renta variable y renta fija. Pero la volatilidad retrasa parte del proceso de conversión en el lado de la banca de inversión, especialmente en el lado de las fusiones y adquisiciones La actividad del mercado y la actividad de los clientes deberían ayudar a respaldar el nivel en los negocios de renta variable y renta fija. Pero la volatilidad retrasa parte del proceso de conversión en el lado de la banca de inversión, especialmente en el lado de las fusiones y adquisiciones

image.png Las acciones del banco siguen acumulando importantes bajas

La presentación de estos débiles balances afecta al sector financiero en general.

Se rompe la paridad

Después de 20 años, el dólar logra superar el valor del euro -luego de que estas divisas hayan encontrado la paridad la semana pasada-.En este momento, 1 dólar es equivalente a 0,9997 euros, o lo que es igual, 1 euro equivale a 1,0008 dólares:

image.png Calculadora de divisas (Reuters)

