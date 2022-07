Por su parte, Sergio Berni ya hace unos meses que se ha despegado del Gobierno. "Está claro que el presidente perdió el rumbo. ¿Alguien en la mesa tiene alguna duda? Entonces, primero se tiene que dejar ayudar. Está demostrado que se equivocó en el camino sino no estaríamos en el baile que estamos metidos. Más allá del grave problema de la Argentina por una inflación del 70%, que no se alcanza a magnificar, creo que el problema hoy es político; no económico", dijo semanas atrás.

Y también apuntó contra Cristina Kirchner: "en el campo siempre estamos en las jineteadas y en los momentos lindos de las jineteadas aparece un borrachín a hacer lío. ¿Qué dice el locutor? 'El que trajo al borracho, que se lo lleve'".

Cabe recordar que Aníbal Fernández y Sergio Berni ya han tenido fuertes cruces en los últimos meses, pese a que ambos mantenían una buena relación previo al desembarco del primero en el ministerio nacional en reemplazo a Sabina Frederic (con quien el bonaerense tenía un pésimo vínculo).

Cuando Aníbal fue nombrado ministro de Seguridad de la Nación, Berni había destacado su "capacidad de trabajo y de gestión". Pero con el correr de los meses, y ante visiones contrapuestas ante determinados sucesos, el bonaerense empezó a cuestionar mediáticamente a su par nacional. Y los cruces se fueron sucediendo, ya que Aníbal Fernández tampoco se ha quedado callado.

Al momento de publicar esta nota, Aníbal Fernández aún no había salido a responderle.

