Miedo en la Casa Rosada: cuál es el motivo del "terror"

Ese gesto de Lula se dio también en medio de las versiones sobre una posible candidatura de CFK para el año que viene, cosa que su propio hijo, Máximo Kirchner, desmintió y consideró que "no cree" que la Vice sea candidata para el 2023. Sin embargo, no está todo dicho, y con la reaparición de CFK y en el medio también de la interna por la eliminación o no de las PASO, en la Casa Rosada se encendieron las alarmas.