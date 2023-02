Eduardo Belliboni en la mira por "gente inexistente"

¡Se acabó! ¡se acabó! Y cuando le digo a Belliboni que se acabó, le digo que los acampes en la 9 de julio es un mecanismo de extorsión y que se van a tener que preparar. Se vienen días largos y le pido disculpas a toda la ciudadanía de lo que significa, pero no vamos a empezar a dar altas bajo la extorsión como se hizo en los últimos 7 años ¡Se acabó! ¡se acabó! Y cuando le digo a Belliboni que se acabó, le digo que los acampes en la 9 de julio es un mecanismo de extorsión y que se van a tener que preparar. Se vienen días largos y le pido disculpas a toda la ciudadanía de lo que significa, pero no vamos a empezar a dar altas bajo la extorsión como se hizo en los últimos 7 años

Eduardo Belliboni se defendió: Se le cae la página (¿?)

El piquetero contratado como asesor del legislador porteño, Gabriel Solano, arrancó la nota en el mismo medio definiendo a Victoria Tolosa Paz como "una gorila". "Es un lenguaje gorila, parecido al de Carolina Stanley, que era la ministra de Desarrollo Social de Macri. Es un lenguaje muy, muy gorila, pero no me llama la atención porque es la creadora de la Mesa del Hambre, que defraudó a mucha gente que estuvo ahí de buena fe. Es un mensaje de una campaña electoral. Ella nos acusó de estar haciendo campaña electoral con esto, pero acá no hay ningún candidato", comenzó quien dice trabajar de electricista.

image.png

image.png

https://twitter.com/prensaobrera/status/1625963853803651085 "Este piquetazo nacional, este acampe, le esta reclamando a la Ministra Tolosa Paz y a todo el gobierno del Frente de Todos: Basta de ajuste. Alta inmediata de todos los compañeros, que se permita que se pueda validar de forma presencial" @RominaDelPla Precandidata a Vice PO-FITU pic.twitter.com/SlB7vvwitW — Prensa Obrera (@prensaobrera) February 15, 2023

Según Belliboni, "es la ministra y el Estado los que tienen que ir a buscar a las personas a los barrios. El Estado no está presente en los barrios. No es mi responsabilidad. Es una virtualidad muy compleja de hacer porque había que hacer validación de rostro, recuperar un mail que muchas veces la gente no tenía", intentó explicar el piquetero que ahora está en la mira por corrupción.

