PASO para todos y todas: Único acuerdo de Alberto y CFK

Sectores como la construcción ya lo sufren. Se acabó la micro remodelación en los barrios. La compra de ladrillos o cemento para hacer una habitación más o un baño. Sin eso, caen las changas. El 'efecto dominó' está en marcha.

El problema no es sólo para Sergio Massa, quien aventuró inflación iniciando con 3% en abril. Aunque sea 3,9%. El inconveniente es encontrar para el oficialismo argumentos con los cuales hacer campaña. Ir a convencer que ellos son la garantía para que no regrese el neoliberalismo y tantas frases repetidas ya no alcanzan.

Desde despachos municipales razonan "En cada elección nos votaron por cosas diferentes. Jamas te siguen votando por lo mismo elección tras elección. El problema es encontrar ahora el motivo. Es la tarea más compleja”.

--------------------------

Parece el mismo día pero no lo es, sólo repite vestuario. 14/02, Máximo Kirchner junto a presidentes del PJ en La Plata. 15/02, Máximo K con representantes sindicales en la sede de la Federación Gráfica.

maximok1.jpeg 14/02, Máximo Kirchner junto a presidentes del PJ en La Plata.

maximo2.jpeg 15/02, Máximo K con representantes sindicales en la sede de la Federación Gráfica.

--------------------------

Diferencias

Los intendentes, más allá de su color político, son los que mejor imagen cosechan. Se los da la cercanía con sus vecinos. En general, ellos no tienen hoy problema de caja. La mayoría impulsó aumentos de tasas por encima de la actualización de los salarios o proveedores. Se han armado para enfrentar el año electoral con campañas de tinte vecinal. Ante la orfandad de los proyectos nacionales y provinciales. Le pasa al Frente de Todos y a Juntos por el Cambio.

Surgen algunas perlitas muy llamativas en el aumento de los precios del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires, denominación de moda en la pandemia). Allí se concentra la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Realidades muy parecidas. No es muy distinto lo que se paga en Puerto Madero que en un barrio de lujo en Nordelta. O lo que se vive en la villa 1-11-14 con relación la Villa La Rana, o Fuerte Apache.

Por eso, es muy llamativo el diferencial de aumento de los precios que marcó el INdEC con el indicador de Ciudad de Buenos Aries.

El economista Agustín Monteverde lo detectó en su más reciente informe. Las diferencias más notorias se dieron en transporte, comunicaciones -ambos son precios regulados-, y en hotelería y gastronomía. El indice porteño marcó aumentos del 11,1%, 12,2% y 11,6%, respectivamente, mientras que el INdEC les otorgó incrementos del 6,3%, 8,1% y 5,5%. ¡¡¿¿...??!!

La Mesa

Al cierre, se negociaban los nombres que participarán este jueves de la mesa política convocada por Alberto Fernández. Los encargados de terminar de definir las sillas son Juan Manuel Olmos y Waldo de Pedro.

De esas charlas surgirán los intendentes que se sienten en ella. Los habrá cercanos a Alberto Fernández y a CFK, además de la presencia del Frente Renovador. Pero se suma el dato que confirman desde fuentes con dialogo entre ambos. Tanto Alberto como CFK quieren que las candidaturas se definan en las PASO.

Desde la decisión del candidato presidencial a las candidaturas locales en los casos que sea necesario: todos a las PASO.

Aquí la semana pasada contamos de algunos distritos con esa realidad indefectible. Asoma en primera instancia Hurlingham donde Juan Zabaleta quiere enfrentar si o sí a La Cámpora. No será el único. Son varios los alcaldes que notaron una mejora en sus números cuando se enfrentan a 'los pibes'. El primero que lo palpó, en su momento, fue Fernando Gray.

JxC

Deliberaciones al por mayor en Juntos por el Cambio para la provincia de Buenos Aires, atados a la disputa nacional. Se le hace cuesta arriba a Horacio Rodriguez Larreta llegar a marzo con la sensación instalada que no hay otra opción como candidato presidencial que él mismo. Eso regenera una turbulencia hacia abajo.

Diego Santilli acaba de lanzar de manera on line su candidatura que ya todos sabían y busca lograr el mismo efecto, es decir, que quede claro que él es el único que puede polarizar con Axel Kicillof. El dato de los intendentes pidiendo un sistema de “V” o de “Y” para las candidaturas en las primarias no es una buena señal para el alcalde porteño que, a priori, tenía a todos consigo.

En la semana se anotó Fernando Burlando como candidato a gobernador.

El mediático abogado ya tiene un partido político que alguna vez formó parte del Frente de Todos pero que ahora cambió apoderados y autoridades. En los próximos días sumará otro más y, por ahora, está my lejos de cerrar un acuerdo con Javier Milei para ser su candidato. ¿Hubo diálogos? Sí, algún sondeo existió. Pero cerca de Burlando lo ven distante.

Mientras tanto, el 'factor Milei' continúa despertando apreciaciones cruzadas en Juntos por el Cambio. No todos piensan lo mismo sobre qué hacer con los votantes que les pueda capturar el economista, sobre todo los que hoy puedan pensar en Patricia Bullrich como una opción.

Dentro de su mismo espacio, hay quienes prefieren no confrontar con él, caso Joaquín De la Torre; y otros que sí, como el candidato en Pilar, Andrés Antonietti, quien esta semana fue muy duro al decir que “debería dejar de pregonar liberalismo y definirse como incendiario”.

La mancha expansiva de la inflación llega a las orillas de Juntos por el Cambio. El crecimiento en las encuestas de Patricia Bullrich y las posturas externas se dio de manera simétrica al alejamiento de los votantes moderados del Frente de Todos.

Allí es donde radica el principal problema de Larreta. Está atrapado. Necesita que a Sergio Massa le vaya bien para que volver a disputar ese voto de centro que pueda regresar a pensar en ese tipo de opciones electorales. Tal como se ve, Massa y Larreta no sólo están unidos por una profunda amistad.

--------------------------------

Más contenido en Urgente 24

Papelón viral en TN por Sergio Berni, que pide Taser

9 de Julio, cortada: Piqueteros confirman acampe

Juró Agustín Rossi como jefe de Gabinete de Alberto Fernández

"La hecatombe electoral" hacia la que se dirige el FdT

SuperPASO en el FDT: Scioli vs. Massa, pero otros se suman

En primera persona: Así la estafaron desde un call center