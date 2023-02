En primera persona: Así la estafaron desde un call center

Estafa 2.jpg

Ahora bien, en este punto de la historia sucede algo insólito, algo que no debería pasar cuando un cliente se comunica con las entidades bancarias o billeteras virtuales y es la habilidad que han tenido desde el "soporte" al que la propia víctima se comunicó para dar de baja una simple suscripción, para finalmente terminar vaciándole la cuenta.

¿Estamos hablando acaso de una red de estafas dentro de los propios call center de las instituciones?

Es probable, por otro lado, que la víctima no se haya comunicado por los medios oficiales, pero fue desde la misma plataforma de mercadopago donde la derivaron a WhatsApp y fue allí donde empezó el infierno.

"Aquí comienzo (en paralelo con el chat de @mercadopago ) una conversación supuestamente con un empleado de @Mastercard que me pide infinitos datos para validar mi identidad. Una hora de reloj. BOLUDA: SÍ. No estoy denunciando a nadie, la boludez se paga y vaya qe la estoy pagando" El momento más atemorizante finalmente llegó, un mail que terminaría de confirmar que se trataba de un delito.

"En un momento recibo un mail: me habían cambiado la contraseña del HSBC y yo no podía operar desde mi PC ni desde mi iPhnone. Allí comencé a ver cómo minuto a minuto vaciaban primero la caja de ahorro en pesos de una sola transferencia a cajas automáticas y al banco de Tucumán"

“Luego empezaron a vaciarme los ahorros en dólares, todo ante mi horror llamando al @HSBC_AR que tampoco atendía o me ponía en línea de espera, los gerentes, amigos me decían no podemos hacer nada, tenés que llamar vos. Salimos a cajero a actualizar clave telefónica y cambiar contraseña. Una hora nos llevó esto, ya estábamos en Cibercrimen haciendo la denuncia cuando atendieron a mi llamada del @HSBC_AR (la de mi marido, yo estaba con la policía, llorando ante mis cuentas vacías, bah, con $3150 de cortesía.”

Y finaliza. “Todavía no pude dar de baja mi suscripción a @eldestapeweb. Tampoco puedo aún dar de baja mi @Mastercard hasta no saldar todas las deudas y tengo las cuentas bancarias vacías. Reitero: no estoy denunciando a nadie Les comparto una estafa que esta vez me tiene a mí como víctima.”

Una pregunta: ¿Los delincuentes están en los call center?

