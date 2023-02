Papelón viral en TN por Sergio Berni, que pide Taser

image.png

"Berni? NO CREO PORQUE ES EL MINISTRO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. LA CIUDAD ES DE LARRETA, DONDE ESTA HORACIO RODRÍGUEZ LARRETA?”

"No quiero pensar mal, pero esta gente ve un poco de pobreza y cree que cruzó la Gral. Paz"

"CABA llega hasta Almagro, abajo de eso gobierna Berni."

Sergio Berni y las Taser

image.png Sergio Berni se puso serio sobre las Taser.

Sin embargo, acá entra otra pregunta, mucho más válida que la de TN, sin lugar a dudas, ¿qué esta haciendo Berni? El Ministro de Seguridad tomó una sólida decisión respecto a las Taser, debido al homicidio de una policía ocurrido en Retiro. Y es que volvió a aclarar las llamas de que son armas necesarias.

Y profundizó al respecto en una entrevista para Radio 10.

"No se lo está preguntando a un ministro de Seguridad, sino que es una respuesta que ya el mundo la tiene hace rato: no solamente es necesaria, sino que es imprescindible. Me parece una discusión totalmente estéril, ex temporaria, espasmódica, totalmente especulativa. El uso de las Taser ya no se discute más en el mundo. En la Argentina lo discutimos cuando tenemos este tipo de inconvenientes y son discusiones que no llevan a ningún lado."

