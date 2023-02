"La hecatombe electoral" hacia la que se dirige el FdT

Si no logramos consolidar listas, de concejales a presidentes, a ojos de la sociedad de compañeros que no fueron a votar en 2021 estamos ante la posibilidad de una hecatombe electoral importante. Todos deben sentirse representados por quienes integran la lista. No es momento para iluminados ni para el dedo Si no logramos consolidar listas, de concejales a presidentes, a ojos de la sociedad de compañeros que no fueron a votar en 2021 estamos ante la posibilidad de una hecatombe electoral importante. Todos deben sentirse representados por quienes integran la lista. No es momento para iluminados ni para el dedo