SuperPASO en el FDT: Scioli vs. Massa, pero otros se suman

Tal como informó Urgente24 en exclusiva, Rossi dijo en una mesa: "Si Massa no nos cumple, nos vamos con Scioli".

La frase fue en el marco de una charla por inflación y economía en general en el año electoral pero también tuvo que ver con favores que se negocian en toda carrera electoral. A su vez, la amenaza confirmó otro dato clave: Scioli está decidido desde hace semanas a competir. La inflación de enero del 6% y la imposibilidad de Massa de llegar al 3% en abril/mayo fue aire fresco en medio de tanto calor y sequía en el Cono Sur.

Según la agencia Noticias Argentinas (NA), es "muy probable" que el ex mandatario de la provincia de Buenos Aires pacte reunirse "en estos días" con el presidente Alberto Fernández para charlar sobre su posible postulación.

"Todavía no se juntaron. Hablan siempre por temas de gestión, pero no hablaron nada de candidaturas", indicaron a dicho medio, aunque aclararon que, más allá de que no charló puntualmente sobre la posibilidad de ser candidato, tanto Alberto Fernández como la vicepresidenta Cristina Kirchner dieron el visto bueno para que pueda "moverse" y mostrar gestión.

En tanto, reconocieron que los posibles precandidatos presidenciales del oficialismo están "esperando a ver qué hace Alberto", teniendo en cuenta que aún no anunció oficialmente si buscará su reelección o no.

En ese punto, consideraron que es "importante que se definan los candidatos" en un periodo cercano, ya que los tiempos electorales comienzan a acercarse y es necesario saberlo para "salir a militar la calle".

CFK a todos: "Jugá, mandate"

Al parecer, la vicepresidente Cristina Kirchner también tiene como objetivo garantizar la unidad del oficialismo y todos los que consultaron a ella para competir recibieron la misma respuesta: "Jugá, mandate", animó en conversaciones privadas tanto con Scioli como con Capitanich y De Pedro.

En el Instituto Patria instalan la idea de que si Fernández decide jugar a la reelección, entonces ella impulsará candidaturas "para tapar el elefante con otros elefantes". Si Fernández se baja, CFK apoyaría solo a Massa y ahí entraría en cortocircuito otra vez con su hijo Máximo Kirchner y sus amigos de La Cámpora, a los que nunca les dio demasiada entidad en la toma de decisiones.

En definitiva, con el calendario electoral corriendo, CFK buscará la manera de apoyar a un candidato para las PASO y luego apoyar al que triunfe. Cambio de época que muchos no entendieron muy bien la frase de la presidente del Senado el 7 de diciembre de 2022 cuando les pidió "usar el bastón de mariscal, militar, hacer política y dar las peleas que haya que dar para defender al modelo y las banderas del peronismo".