Tapia borracho y Berni al cruce: C5N salva a los Fernández

Sin tomar contacto alguno con los jugadores, Fernández dijo que "ellos estaban de acuerdo con la idea de sobrevolar el lugar con helicópteros para dar por terminada la caravana. Me dijo 'me cagaste', pero los jugadores ya se estaban yendo y él único que quería seguir festejando era Tapia", disparó Aníbal en C5N durante la mañana de este miércoles 21 de diciembre.

¿Claudio Chiqui Tapia borracho?

En tanto, Facundo Cháves, politólogo devenido en comunicador, publicó en Infobae una crónica en la que deja entrever que desde el Ministerio de Seguridad de Aníbal Fernández filtraron que Tapia estaba ebrio:

Mientras arreciaban los desmanes y crecía el miedo a que todo se fuera de madre, Aníbal Fernández volvió a insistirle al presidente de la AFA que la idea de ir a la 9 de Julio era mala, pero la de seguir con la caravana era peor. Sobre todo porque si la caravana tomaba por la General Paz los micros quedarían “encajonados” y sin posibilidad de retirada o vía de escape si se agravaba el descontrol.

Pero no había caso. El diálogo era imposible. Al “Chiqui” Tapia a veces se le entendía lo que decía y otras no tanto. Arriba del micro ninguno estaba ajenos a los brindis. Los campeones, con todo derecho, celebraban y chocaban sus botellas y vasos bien cargados. La duda era si el presidente de la AFA se abstuvo o no de ese clima de jolgorio (...).

(...) Pocos metros antes de ese punto de no retorno el ministro de Seguridad le ordenó al operativo que no se desviara, continuara por la Autopista Dellepiane y condujera a la caravana a la Escuela de Policía Federal “Juan Ángel Pirker”, en Villa Lugano. Allí se habían alistado varios helicópteros de apoyo para el operativo. De acuerdo con fuentes oficiales, esas aeronaves iban a ocuparse de la extracción de los jugadores. “Podía ser en la Casa Rosada, en algún lugar otro lugar del recorrido, pero se sabía no iban a aguantar los jugadores 14 horas arriba de esos colectivos. Venían de jugar la final, de un viaje agotador desde Qatar. ¿Quién puede ser tan desgraciado de someter a esos pibes a semejante esfuerzo?”, se preguntaba una de las fuentes consultadas para esta noche.

Pero esa decisión no fue gratis. Aníbal Fernández y Tapia quedaron, al final, frente a frente y sin excusas.

“Se dijeron de todo. Tapia le dijo “me cagaste, le cortaste el festejo a los chicos” y Aníbal lo mandó a la “mierda””, confió una fuente inobjetable de ese diálogo: “Se dijeron varias cosas. Todo se calentó porque el Chiqui Tapia le cortó el teléfono y después Aníbal lo volvió a llamar para decirle que ya Messi y Di María estaban arriba del H17, que era uno de los helicópteros que estaban a disposición de los jugadores”.

En C5N, Fernández volvió a mencionar la idea de que el festejo se estaba haciendo largo para jugadores que habían viajado muchas horas y venían de disputar una final estresante. En el fondo, la intención oficial era que todo terminara con una foto en el balcón de la Casa Rosada con el presidente Alberto Fernández.

"Yo le mandé, a Tapia, un WhatsApp por la tarde (el sábado previo a la final), cuando entonces razonaba como un humano, diciéndole si tenía alguna idea de lo que iban a hacer pero me dijo que esperemos", lanzó el jefe de Gabinete K.

"Me importaba un pito lo que opinaba Tapia. De hecho, me amenazó con el tuit que después publicó sobre que iban al Obelisco. Se imaginan lo poco que me importa lo que diga por la bola que le dimos (...) Es un tilingo", disparó entre otras frases.

Sergio Berni al cruce contra Alberto Fernández y Aníbal Fernández

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, salió rápidamente al cruce desde Radio La Red:

Como argentino que tuvo el honor de llevar la celeste y blanca en el pecho y de representar deportivamente al país, quiero decir que lo de ayer me dio mucha vergüenza y que lo que dice Fernández no es así. No voy a entrar en ningún tipo de discusión porque me parece que la sociedad y los jugadores no se lo merecen. Por suerte había testigos, estaba el ministro (Marcelo) D’Alessandro (...) Yo soy un tipo que siempre dice la verdad y hablo de cara a la gente. Eso no fue así, pero no importa Como argentino que tuvo el honor de llevar la celeste y blanca en el pecho y de representar deportivamente al país, quiero decir que lo de ayer me dio mucha vergüenza y que lo que dice Fernández no es así. No voy a entrar en ningún tipo de discusión porque me parece que la sociedad y los jugadores no se lo merecen. Por suerte había testigos, estaba el ministro (Marcelo) D’Alessandro (...) Yo soy un tipo que siempre dice la verdad y hablo de cara a la gente. Eso no fue así, pero no importa

Tras ello, siguió: “Ayer quedaron en evidencia una vez más las miserias de la política, pero lo importante es que el pueblo bonaerense pudo abrazar a los jugadores y ellos pudieron sentir el calor, la pasión, el amor y por sobre todas las cosas el respeto de quienes acompañaron a sus héroes durante 15 km sin ningún tipo de inconvenientes”. E insistió: “Quien convocó la reunión (con Fernández y D’Alessandro) fue quien le habla, por eso digo que todo lo que dice Fernández no es así y no pienso entrar en un debate (...) Hice todo lo que tenía que hacer y me quedé viendo desde atrás cómo el colectivo seguía de largo. Después qué pasó les puedo garantizar que no lo sé”.

De acuerdo con Berni, su ministerio trabajó “24 horas seguidas” en la planificación del operativo de seguridad que permitió que el público bonaerense recicibera a la selección de Messi y Scaloni. “Fue una tarea que llevamos adelante con mucho esfuerzo”, enfatizó.

Con relación a los reiterados cambios en el recorrido del micro que trasladaba a los jugadores, explicó: “Nadie podía desconocer que iba a haber una marea de gente en la calle. Habíamos planificado un recorrido que se fue cambiando. Por eso, a las 3 fui personalmente a Ezeiza a hablar con la Selección para que me dijeran qué era lo que querían hacer”.

A continuación, detalló: “Comenzamos la caravana y en el trayecto hacia Buenos Aires me enteré de que se había copado la 25 de Mayo y 9 de Julio, donde la Selección iba a parar y saludar. Así que bajé del helicóptero y fui especialmente a verlo al señor (Claudio) Tapia. Le expliqué la situación y dije: 'bueno, vamos por la General Paz'. Tapia me dijo: ‘Seguimos adelante mientras lo hagamos en paz y tranquilidad’, y le dije que la única condición que había era no apurarnos (hasta llegar a la cancha de River, donde el operativo pasaría a manos de la Ciudad). Y así fue, nos tomamos el tiempo necesario para llegar a Capital”.

Una vez en las inmediaciones de la Ciudad, Berni dijo que el micro bajaría en la General paz escoltado por los efectivos de la Provincia. “Estaban todas las motos en el rulo y me acerco a Tapia y le pregunto si bajamos por General Paz. Me dice que sí, pero el colectivo siguió de largo. Después no supe más nada (...) Le puedo garantizar que el espíritu era seguir adelante y me quedé con la misma tristeza de todo el mundo”, aseguró y pese a desconocer por qué el ómnibus se desvió finalmente hacia Parque Roca, reconoció: “La cápsula que dirigía al micro era acompañada por la Federal”.

Sobre Berni, Aníbal Fernández dijo que el funcionario provincial no había participado del operativo ni de la organización, aunque sí habían hablado.

El presidente Alberto Fernández se refugió en la Quinta de Olivos, siendo el único presidente de la historia que no pudo recibir a los Campeones del Mundo.

