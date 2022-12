"La 3ra. Guerra Mundial comenzó en octubre"

La entrevista fue rescatada de inmediato por el embajador argentino en Arabia Saudita, y también economista, Guillermo Nielsen:

https://twitter.com/NielsenEcon/status/1604794131049459713 No es para que todos estemos de acuerdo con él, pero siempre me rsulto interesante escucharlo: Nouriel Roubini: ‘I hope I didn’t depress you too much’ https://t.co/KrbvRkD1Xs — Guillermo Nielsen (@NielsenEcon) December 19, 2022

Sin menguar el impacto de la entrevista de Mance en FT, a Urgente24 le resultó mucho más interesante la entrevista de Kristalina Georgieva en el FMI, y para quienes quieran corroborarlo porque aparece Roubini crudo, sin ediciones, aquí va:

Author Talks: A Conversation with Nouriel Roubini and Kristalina Georgieva

Entrevista de Henry Mance en FT

Pero los recortes de Mance son divertidos, ironía pura y vale la pena reproducir:

Nouriel Roubini es pesimista, y no se trata solamente de que llegó a Londres en un vuelo nocturno y no pudo conseguir mesa en Nobu. (N. de la R.: Nobu Hospitality, 50 restaurantes y 13 hoteles, cadena de Nobu Matsuhisa, Robert De Niro y Meir Teper). Ni siquiera son preocupaciones económicas convencionales. Es todo: una confluencia de problemas, viejos y nuevos.

“Creo que realmente el mundo está en un choque de trenes en cámara lenta. Hay nuevas amenazas importantes que no existían antes, y se están acumulando y estamos haciendo muy poco al respecto”, dice.

Roubini es el economista que advirtió en agosto de 2006 que había un 70% de posibilidades de que se produjera una recesión en USA, en gran parte por la caída de la vivienda. Inicialmente fue descartado como un chiflado. De hecho, cuando lo conoces, su negatividad inquebrantable, inflexible e intransigente se siente como una ruptura con los mecanismos humanos normales de afrontamiento.

En estos días el pesimismo está muy extendido. Para mantener su ventaja, Roubini ha subido su propio dial fatal a 11. Su libro 'Megathreats' (Megaamenazas) es un aluvión sobre los riesgos negativos, desde la inflación hasta la inteligencia artificial, el cambio climático y la 3ra. Guerra Mundial, que, según él, se combinarán para lograr el máximo impacto. “Debemos aprender a vivir en alerta máxima”, escribe. Necesitaremos suerte, cooperación global y un “crecimiento económico casi sin precedentes” para que las cosas terminen bien.

Me pregunto si Roubini subestima a los políticos. Cuando llegó Covid-19 en 2020, dijo que no montarían una gran respuesta fiscal. Lo hicieron. 'Megathreats' se escribió antes de que los bancos centrales subieran las tasas en serio para controlar la inflación. Roubini no se muestra impresionado.

“La sabiduría convencional, proveniente de los políticos o de Wall Street, ha estado sistemáticamente equivocada. Primero dijeron que la inflación va a ser transitoria... Luego hubo un debate sobre si el aumento de la inflación se debió a malas políticas o mala suerte”, es decir, choques de oferta tales como la invasión rusa a Ucrania y las restricciones chinas de Cero Covid. Roubini ve que el consenso ahora es "6 meses de recesión, gran cosa". De nuevo, él no está de acuerdo. “No, no será una recesión corta y superficial, será profunda y prolongada."

“La Fed, el BCE, Wall Street, la City dicen: 'Sí, vamos a tener un aterrizaje suave'. En la historia monetaria de USA durante los últimos 60 años, nunca hemos tenido un episodio en el que la inflación esté por encima del 5 [%] —hoy es del 7,1%— y el desempleo esté por debajo del 5 [%] —y en este momento es del 3,7%— y al subir las tasas para combatir la inflación, se obtiene un aterrizaje suave. Siempre tienes un aterrizaje forzoso”.

En cuanto a Europa, “es mucho peor. El Reino Unido ya está en una estanflación. La inflación está por encima del 10% e incluso el BoE (N. de la R.: Bank of England) espera al menos 5 trimestres de crecimiento económico negativo... Y los británicos se dispararon en el pie con el Brexit, así que ese es otro shock estanflacionario”. A causa de que la deuda pública y privada es tan alta (del 220% del PIB mundial en 1999 al 350% en 2019), los bancos centrales no subirán las tasas lo suficiente.

Para identificar las burbujas financieras, los economistas suelen señalar patrones históricos. En otras palabras, esta vez no es diferente. Pero el argumento pesimista hoy es que esta vez es diferente, en el rango de amenazas.

“Nací en 1958 en Turquía, luego me mudé a Teherán, luego a Israel, luego a Italia”, dice Roubini. (Su padre importó alfombras persas a Milán; más tarde toda la familia se mudó a USA; Roubini se ve a sí mismo como un ciudadano del mundo).

“¿Alguna vez me preocupé por una guerra entre grandes potencias? De ninguna manera. Hubo la distensión en la década de 1970 y (Richard) Nixon se fue a China. El riesgo de una guerra nuclear se redujo a 0. ¿Me preocupé por el cambio climático? Ni siquiera he oído hablar del cambio climático. ¿Me preocupé por las pandemias mundiales? La última había sido en 1918. ¿Me preocupaba que la IA (N. de la R.: Inteligencia Artificial) destruyera la mayoría de los trabajos? ¿Me preocupé por la desglobalización, las guerras comerciales? De ninguna manera. ¿Me preocupé por la llegada al poder de partidos populistas de extrema derecha o de extrema izquierda? No teníamos la misma polarización que tenemos hoy. ¿Me preocupé por una recesión severa importante o una gran depresión? Por supuesto no. En la década de 1970 tuvimos estanflación pero luego tuvimos la gran moderación. ¿Me preocupé por la crisis financiera? Nunca he oído hablar de crisis financiera. Pero esta vez es diferente, en relación con los últimos 75 años de relativa paz, progreso y prosperidad, porque antes de eso la historia de la humanidad era una historia de hambruna, guerra, enfermedad y genocidios, etc. Los últimos 75 años son una excepción, no son la regla”.

Roubini es un papel mosca para las malas noticias. Da media docena de razones por las que la acción climática será escasa. “Incluso si hacemos [lo que se acordó en las cumbres en] Glasgow y Sharm el-Sheikh, estamos en camino a 2.4ºC [calentamiento] y no vamos a hacer todo lo que dijimos, así que estamos en el camino camino a 3C. 3C es realmente horrible. . . En USA, la mitad del país no cree en el cambio climático ni en que sea inducido por el hombre, así que cuando el Partido Republicano está en el poder, las políticas no hacen nada”. Los viejos y los jóvenes son demasiado egoístas: una gran parte de las emisiones “vienen de la agricultura ganadera. Todos deberíamos ser veganos, y no lo somos. Lo intenté durante tres meses y me rendí”. Roubini es un papel mosca para las malas noticias. Da media docena de razones por las que la acción climática será escasa. “Incluso si hacemos [lo que se acordó en las cumbres en] Glasgow y Sharm el-Sheikh, estamos en camino a 2.4ºC [calentamiento] y no vamos a hacer todo lo que dijimos, así que estamos en el camino camino a 3C. 3C es realmente horrible. . . En USA, la mitad del país no cree en el cambio climático ni en que sea inducido por el hombre, así que cuando el Partido Republicano está en el poder, las políticas no hacen nada”. Los viejos y los jóvenes son demasiado egoístas: una gran parte de las emisiones “vienen de la agricultura ganadera. Todos deberíamos ser veganos, y no lo somos. Lo intenté durante tres meses y me rendí”.

Insiste en que AI aceptará trabajos administrativos. “Es cuestión de tiempo antes de que mi trabajo como observador de la Fed quede completamente obsoleto. Les garantizo que, dentro de 10 años, esta IA analiza todos los datos económicos, cada discurso de cada gobernador de la Fed, y puede predecir exactamente lo que hace la Fed mejor que el mejor observador de la Fed”.

Uno de sus amigos le preguntó recientemente a un nuevo chatbot de IA, ChatGPT, si el libro de Roubini estaba bien o mal. “Y la respuesta fue increíble”, dice Roubini, entregándome el texto en un teléfono. "Muy inteligente." Observo que, en el chat de WhatsApp con su amigo, Roubini quedó menos impresionado y calificó la respuesta del chatbot como "relativamente banal y convencional". ¿Está aumentando su pesimismo para que tenga efecto? "Sí, sí, la máquina es banal ahora, ¡pero dale 10 años... !".

¿Cuál es la mejor refutación a su pesimismo? "Tecnología", dice: él es optimista sobre la fusión nuclear, pero argumenta que “llevará de 15 a 20 años. Pero en 15 y 20 años, estamos condenados”. (Días después, Financial Times informa sobre un gran avance en la fusión). Otra crítica es que Roubini ignora las posibles interacciones positivas entre sus "mega amenazas": la migración climática podría ayudar al envejecimiento demográfico de Occidente, aunque ve competencia por los escasos trabajos.

Roubini sabe que la gente lo etiqueta como un reloj roto. Él advirtió que era "probable" una guerra entre USA e Irán en 2020 (N. de la R.: no ocurrió pero ¿recuerdan que Donald Trump llegó a ordenar levantar vuelo a cazabombarderos con bombas atómicas y a último momento los hizo regresar?). "Nadie puede predecir el futuro correctamente todo el tiempo", explica. Predecir la crisis financiera mundial fue una bendición. Su grupo de investigación alcanzó un máximo de 60 empleados, hasta que los bajos márgenes (N. de la R.: de rentabilidad) y las largas horas lo convencieron de deshacerse de él en 2016. “No tenía vida. El mediodía de Singapur es medianoche en Nueva York... Mi médico me dijo: 'No fumas, no bebes, no te drogas, pero con este ritmo de viaje, te va a dar un infarto o un derrame cerebral'. Y tenía aún más sobrepeso de lo que tengo ahora”.

roubini.jpg

En el instante

-¿La crisis financiera mundial cambió su vida?

-No. Tal vez me convertí en un nombre familiar solo después, pero no es como si fuera un don nadie.

-¿Quieres vivir hasta los 100?

-¿Si, Por qué no?

-¿El objetivo de inflación del Banco Central debería ser del 2%?

-Tiene que ser del 2%, porque una vez que vas a 4 o 5, ¿cómo lo anclas allí, en lugar de 6 o 10?

Ha ahorrado el 20% de sus ingresos durante la última década y ahora trabaja por primera vez en un administrador de activos, Atlas Capital, con sede en Abu Dhabi. Debido a la alta inflación, las estrategias de cobertura comunes han fracasado. “Este año perdiste más dinero en bonos que en acciones. . . ¡Y supongamos que las expectativas de inflación se desanclan!”.

Por lo tanto, los inversionistas necesitan encontrar seguridad en otro lugar: "La idea será ir a los bonos del Tesoro a corto plazo, ir a los bonos indexados a la inflación, ir al oro". Los precios de las propiedades han caído, debido al aumento de las tasas de interés. Pero Roubini argumenta que los bancos centrales parpadearán, por lo que "la tierra es una buena cobertura", siempre que sea "resistente al medio ambiente". La mitad de la tierra en los Estados Unidos va a ser destruida por el cambio climático... Tenemos datos que analizan cada condado, o incluso cada edificio, para ver cuáles de los [fideicomisos de inversión en bienes raíces] públicos son ambientalmente racionales”.

Observo a Roubini en un evento de oratoria en Mayfair. "¡Aquí está, Dr. Doom!" grita el anfitrión ("Dr. Catástrofe"). A Roubini no le gusta ese apodo, prefiriendo Dr. Realista. Cita su opinión de 2015 de que Grecia no abandonaría la UE y su opinión de 2016 de que China tendría un aterrizaje suave. “Fui mucho más optimista que la opinión del consenso (N. de la R.: del mercado)”.

La charla que Roubini ofrece esta vez es fatalidad sin adulterar. Argumenta que la 3ra. Guerra Mundial comenzó en octubre, cuando Estados Unidos bloqueó las ventas de muchos microchips a China. Las hostilidades comerciales serán de gran alcance, porque pronto todo tendrá un chip. “Incluso esa botella tendrá un chip 5G”, dice, señalando un litro de agua con gas de aspecto inocente.

El público no recibe a Roubini sino como orador de lo posible. Tal como dice Roubini, "No sé quién está escribiendo un libro diciendo que los próximos 10 años serán maravillosos". Eso realmente sería contrario a todo.

Me pregunto sobre el costo personal de su pesimismo. 64 años, no tiene hijos. “Y no quiero tener hijos”, advierte, citando varias amenazas.

Agrega: "Si suceden cosas, prefiero morir que vivir en un mundo distópico".

(N. de la R.: Una distopía es una sociedad ficticia indeseable en sí misma. Las distopías a menudo se caracterizan por la deshumanización, los gobiernos tiránicos, posguerras de conflictos de grandes dimensiones, desastres ambientales u otras características asociadas con un declive cataclísmico en la sociedad.)

Roubini tenía fama de fiestero. Viajar, sin embargo, le pone la espalda: “No comes bien, no haces ejercicio, no duermes lo suficiente y no tienes tiempo para meditar. Cuando estoy en Nueva York, estoy mucho más tranquila y relajado”. Cita el estoicismo y el budismo. Aprendió a cocinar durante el Covid-19 y cocina cenas de Shabat los viernes, donde 20 personas discuten el significado de la vida y otras cuestiones. Éste es uno de “los mejores placeres de una vida realista”.

“Espero no haberte deprimido demasiado”, dice, mientras me voy. “Sobreviviremos, nosotros. Me preocupo por los demás”.

-----------------------

