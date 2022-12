Diputados: El FdT va por una demostración de fuerza

El enfrentamiento que se vio el pasado 01/12 dejó las relaciones deterioradas. El clima venía caldeado luego de que la presidente del cuerpo, la oficialista Cecilia Moreau, decidió suspender la designación de los representantes de Diputados en el Consejo de la Magistratura al mismo tiempo en que apeló un fallo que cuestionó la designación de una consejera del radicalismo. Para Juntos por el Cambio la decisión de la presidente de la Cámara era "ilegal". Con ese telón de fondo se llegó a la sesión preparatoria, en la que había que revalidar a Moreau en su cargo. JxC no bajó al recinto por lo que el oficialismo no consiguió el quórum para la reelección de la titular del cuerpo legislativo. No obstante, puede continuar reglamentariamente en el cargo.

Pero todo estalló por el aire cuando se desató un enfrentamiento en el recinto luego de que Moreau habilitara una sesión que desde la oposición consideraron como un movimiento irregular. La presidente de la Cámara concedió varias prórrogas para conseguir el quórum una vez que se había cumplido el tiempo reglamentario para hacerlo. Para JxC se trató, otra vez, de una jugada ilegal. Allí comenzaron los violentos cruces verbales, que incluyeron a la propia Moreau, quien intentó rebatir los cuestionamientos escudándose en cuestiones de género.

Ante la magnitud del escándalo, que Moreau no pudo controlar, finalmente la sesión tuvo que ser levantada.

Tal como informó Urgente24, en los últimos días, con el clima mundialista reinante en la sociedad y sin la atención pública en el Congreso, el oficialismo intentó recomponer las relaciones con la oposición en el parlamento, sin éxito.

Ocurre que los opositores siguen desconfiando de la presidenta Moreau, por haber suspendido el nombramiento de la diputada Roxana Reyes y de los otros tres representantes del cuerpo al Consejo de la Magistratura en lo que consideran un alineamiento de Moreau con la estrategia e intereses de Cristina Kirchner, con el propósito de paralizar al organismo que designa y sanciona a los jueces.

