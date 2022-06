Nouriel Roubini y las 6 claves de la estanflación que llega

Nouriel Roubini, profesor emérito de Economía de la Stern School of Business de New York University, economista jefe de Atlas Capital Team, director ejecutivo de Roubini Macro Associates, ex economista sénior para asuntos internacionales en el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca durante la administración Clinton y ex consultor del Fondo Monetario Internacional, Reserva Federal y el Banco Mundial, llegó a las masas por su comprensión anticipada de la crisis subprime 2008 en USA que emergió como problema global. Ahora Roubini anticipa: "Se avecina una crisis de deuda estanflacionaria".