Ethereum busca consolidarse como una cripto deflacionaria

Cómo reaccionaron las comisiones de Ethereum a la quema de ether

Previo a la activación de la EIP-1559, algunos comunicadores anunciaban el lanzamiento del protocolo como una medida que frenaría, de una vez por todas, las altas comisiones en Ethereum. Estas, para agosto del año pasado cuando se lanzó el EIP-1559, rondaban los US$ 40 por transacción. Sin embargo, según lo reportó CriptoNoticias, la activación no tuvo un efecto directo, ya que, para los meses de octubre y noviembre del 2021, las comisiones alcanzaron picos de más de US$ 60.