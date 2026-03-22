Preocupan los caprichos seniles de Donald Trump: el caso Benjamin Netanyahu

Trump es conocido por mentir, exagerar, fabular, y este caso no es una excepción.

Trump también ha planteado el tema en conversaciones con medios estadounidenses. A principios de marzo, según Axios, Trump dijo: "Hablo con Bibi todos los días sobre la guerra. Quiero que se centre en la guerra y no en el maldito juicio. Quiero que la única presión sobre Bibi sea la lucha contra Irán".

En aquel momento, Herzog respondió diciendo que esperaba que Netanyahu condenara las declaraciones de Trump, después de que el exPresidente estadounidense lo calificara de "vergüenza" por no concederle el indulto al 1er. Ministro.

La disputa gira en torno a la solicitud de indulto presidencial que Netanyahu presentó a finales de noviembre sin admitir su culpabilidad ni expresar arrepentimiento.

Isaac Herzog, presidente israelí. Isaac Herzog, Presidente de Israel.

Netanyahu está siendo juzgado por 3 cargos penales:

soborno,

fraude y

abuso de confianza.

Herzog calificó la solicitud de "extraordinaria" y afirmó que se estudiaría "con responsabilidad y seriedad", de acuerdo con el procedimiento habitual.

Como parte de dicho proceso, la solicitud fue remitida al Departamento de Indultos del Ministerio de Justicia para su revisión.

La semana pasada, el departamento presentó su dictamen, recomendando no conceder el indulto.

Los jurisconsultos afirmaron que, dada la gravedad de los cargos y la insistencia de Netanyahu en que los casos tienen motivaciones políticas, sería inapropiado decidir sobre la solicitud a menos que se cumpla al menos 1 de las 3 condiciones siguientes:

una admisión de culpabilidad,

la dimisión de Netanyahu como primer ministro o

un veredicto en su juicio.

Visitando Hungría

Al igual que el presidente argentino, Javier Milei, Netanyahu -a través de su hijo Yair- se sumó al Comité de Acción Política Conservador (CPAC) en Hungría, mostrando su apoyo al 1er. ministro Viktor Orbán en la concentración liderada por USA en Budapest, antes de la difícil batalla electoral del próximo mes.

Viktor Orbán llega a la cumbre UE. /Foto: Geert Vanden Wijngaert / AP Viktor Orban.

El partido ultraderechista Fidesz, de Orbán, se enfrenta al desafío de la coalición de derecha Tisza, liderada por Péter Magyar, antiguo miembro del partido de Orbán.

Las encuestas recientes otorgan a la oposición un 47% de los votos frente al 41% de Orbán. Magyar se ha comprometido a fortalecer los lazos de Hungría con la Unión Europea, la OTAN y las fuerzas políticas liberales del continente.

La conferencia CPAC, organizada como un enérgico respaldo a Orbán —aclamado como un "león" y una "inspiración"— presentó a Hungría como la "base de operaciones" de una realineación política de derecha liderada por Trump.

Los oradores atacaron repetidamente a los enemigos habituales de la derecha, incluidos los musulmanes, los inmigrantes, el "virus woke" y la Unión Europea en Bruselas, al tiempo que adoptaron un tono notablemente más duro hacia Ucrania, que fue descrita como uno de los "regímenes más corruptos del mundo".

Se celebró unos días antes de la reunión anual estadounidense de la CPAC, que comenzará en Texas.

Netanyahu, quien según los informes tenía previsto comparecer en persona en el mitin de Budapest —Hungría es uno de los pocos países europeos a los que podría viajar sin enfrentarse a una posible orden de arresto de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra en Gaza— canceló su viaje y, en su lugar, pronunció un discurso grabado.

El primer ministro israelí agradeció a CPAC su apoyo a Israel en su labor de "proteger la civilización común contra los musulmanes fanáticos radicales", que "amenazan a todos en sus países".

"Quiero agradecer a mi amigo Viktor Orbán, quien ha sido un pilar fundamental... Conozco a muchos líderes mundiales, pero puedo asegurarles que él está entre los mejores. Viktor Orbán representa estabilidad, seguridad y protección", añadió Netanyahu.

yair netanyuahu Nair Netanyahu.

Su hijo, Yair, conocido por su retórica incendiaria contra la oposición, y por sus teorías conspirativas, viajó desde Israel y fue entrevistado por el comentarista húngaro Zsolt Jeszenszky, quien dijo que Budapest es "una de las pocas ciudades de Europa donde un judío puede caminar con seguridad". Netanyahu coincidió, afirmando que considera la capital húngara "como su segundo hogar".

El joven Netanyahu criticó el «débil liderazgo» de Europa Occidental, que ha «abierto las compuertas a la inmigración procedente de países musulmanes, trayendo consigo poblaciones que no comparten la misma cultura ni civilización. Esto ha generado mucha inestabilidad social y conflictos ajenos a esta población, importados de Oriente Medio. Una de las consecuencias es el terrorismo».

Netanyahu hijo defendió la guerra contra Iran como un esfuerzo para "prevenir la 3ra. Guerra Mundial", comparándola con "detener a la Alemania nazi a principios de la década de 1930, bajo el liderazgo de Trump y mi padre... quienes aprendieron de los errores de Occidente con la política de apaciguamiento".

Al ser preguntado sobre el aspecto religioso de la guerra, Netanyahu dijo que "los cristianos están siendo objeto de limpieza étnica en todo Oriente Medio" y que solo en Israel están a salvo y su población está creciendo.

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