La desregulación del mercado farmacéutico desató una guerra de intereses que pone en duda el futuro del precio de los medicamentos en la Argentina. Mientras el Gobierno nacional asegura que la flexibilización del régimen de patentes atraerá inversiones de gigantes como Pfizer, los laboratorios nacionales y sectores críticos advierten que la medida podría consolidar monopolios y disparar los costos.
¿MEDICAMENTOS IMPAGABLES?
La reforma de patentes que enfrenta a laboratorios y al Gobierno nacional
¿Subirán los precios de los remedios con el nuevo esquema de patentes? El desembarco de Pfizer y la resistencia local
¿Por qué la nueva normativa de patentes genera tanto recelo en la industria local?
La controversia radica en la derogación de una resolución de 2012 que limitaba la concesión de patentes. Al eliminar estas "trabas burocráticas", el Ejecutivo abre la puerta a que las multinacionales protejan sus desarrollos por 20 años, lo que para muchos significa demorar la aparición de genéricos baratos que hoy sostienen el sistema de salud.
Desde la Secretaría de Desregulación, Alejandro Cacace intentó desactivar la bomba política afirmando que "ningún medicamento será retirado ni aumentará su precio". Según el funcionario, el cambio es un incentivo "de acá para adelante" que no afecta a las drogas que ya están en las farmacias. Sin embargo, la incógnita persiste: ¿podrá el mercado autorregularse para evitar que la innovación se vuelva un privilegio inalcanzable?, publicó Agencia Noticias Argentinas.
El dilema de la propiedad intelectual: ¿Seguridad jurídica o salud pública?
El eje del conflicto es la tensión entre integrarse a los estándares internacionales y proteger la producción nacional. El Gobierno argumenta que la falta de reconocimiento a la propiedad intelectual desalentó durante años la llegada de nuevas terapias. Bajo este nuevo esquema, la Argentina busca alinearse con sus socios comerciales, priorizando la llegada de centros de investigación clínica y tecnología de punta.
¿Cómo impactará esta decisión en las cuotas de las prepagas y el presupuesto del gobierno nacional?
Aunque Cacace insiste en que no habrá impacto en los costos del sistema, los laboratorios nacionales sostienen que el libre otorgamiento de patentes individuales por parte del INPI limitará la competencia. Para los defensores de la reforma, en cambio, el reconocimiento de la renta de la innovación es la única forma de evitar la subinversión y la pérdida de productividad científica.
Este modelo de apertura, que el Ejecutivo ya planea trasladar al mercado de semillas y al sector agropecuario, forma parte de una agenda que ya ha modificado 15.000 normas.
La pregunta que queda flotando en el sector salud es si esta "modernización" terminará abaratando los costos por mayor oferta o si, por el contrario, los nuevos tratamientos llegarán con etiquetas de precios que el bolsillo argentino no pueda resistir.
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