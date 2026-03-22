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¿MEDICAMENTOS IMPAGABLES?

La reforma de patentes que enfrenta a laboratorios y al Gobierno nacional

¿Subirán los precios de los remedios con el nuevo esquema de patentes? El desembarco de Pfizer y la resistencia local

22 de marzo de 2026 - 12:12
El anuncio de un nuevo centro de Pfizer en Argentina es el primer resultado concreto tras el cambio en el régimen de propiedad intelectual. Alejandro Cacace asegura que no subirá el precio de los medicamentos.&nbsp;

"El anuncio de un nuevo centro de Pfizer en Argentina es el primer resultado concreto tras el cambio en el régimen de propiedad intelectual." Alejandro Cacace asegura que no subirá el precio de los medicamentos. 

Los medicamentos aumentaron por encima de la inflación
La derogaci&oacute;n de la normativa de 2012 busca acelerar la aprobaci&oacute;n de patentes, aunque genera dudas sobre la competencia de gen&eacute;ricos. Consumidores dudan continuar sus tratamientos por cotejo con situaciones anteriores que terminaron en la suspensi&oacute;n de los prolongados.

La derogación de la normativa de 2012 busca acelerar la aprobación de patentes, aunque genera dudas sobre la competencia de genéricos. Consumidores dudan continuar sus tratamientos por cotejo con situaciones anteriores que terminaron en la suspensión de los prolongados.

¿Por qué la nueva normativa de patentes genera tanto recelo en la industria local?

La controversia radica en la derogación de una resolución de 2012 que limitaba la concesión de patentes. Al eliminar estas "trabas burocráticas", el Ejecutivo abre la puerta a que las multinacionales protejan sus desarrollos por 20 años, lo que para muchos significa demorar la aparición de genéricos baratos que hoy sostienen el sistema de salud.

Desde la Secretaría de Desregulación, Alejandro Cacace intentó desactivar la bomba política afirmando que "ningún medicamento será retirado ni aumentará su precio". Según el funcionario, el cambio es un incentivo "de acá para adelante" que no afecta a las drogas que ya están en las farmacias. Sin embargo, la incógnita persiste: ¿podrá el mercado autorregularse para evitar que la innovación se vuelva un privilegio inalcanzable?, publicó Agencia Noticias Argentinas.

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El dilema de la propiedad intelectual: ¿Seguridad jurídica o salud pública?

El eje del conflicto es la tensión entre integrarse a los estándares internacionales y proteger la producción nacional. El Gobierno argumenta que la falta de reconocimiento a la propiedad intelectual desalentó durante años la llegada de nuevas terapias. Bajo este nuevo esquema, la Argentina busca alinearse con sus socios comerciales, priorizando la llegada de centros de investigación clínica y tecnología de punta.

Este modelo de apertura, que el Ejecutivo ya planea trasladar al mercado de semillas y al sector agropecuario, forma parte de una agenda que ya ha modificado 15.000 normas.

La pregunta que queda flotando en el sector salud es si esta "modernización" terminará abaratando los costos por mayor oferta o si, por el contrario, los nuevos tratamientos llegarán con etiquetas de precios que el bolsillo argentino no pueda resistir.

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