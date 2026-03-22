La reforma de patentes que enfrenta a laboratorios y al Gobierno nacional

Este modelo de apertura, que el Ejecutivo ya planea trasladar al mercado de semillas y al sector agropecuario, forma parte de una agenda que ya ha modificado 15.000 normas.

La pregunta que queda flotando en el sector salud es si esta "modernización" terminará abaratando los costos por mayor oferta o si, por el contrario, los nuevos tratamientos llegarán con etiquetas de precios que el bolsillo argentino no pueda resistir.

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