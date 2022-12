Argentina campeón: Funcionario K quedó en ridículo tras chicanear a un inglés

Pero el cruce no terminó allí. El exembajador británico replicó: “Que triste. Estoy feliz por tu país campeón del mundo. No tiene nada que ver con la política. Salí del gobierno. Trabajo en el sector privado. Si quieres manipular un gran éxito deportivo de tu país para tus propias ganancias políticas, bien. Que pena. Pero no me sorprende”.

Kent estuvo al frente de la embajada británica en Buenos Aires entre 2016 y 2021, y a posterior, se retiró de su labor diplomática para asumir como director ejecutivo de la Asociación de Whisky Escocés.

Carmona, peronista y kirchnerista ocupó una banca en la Cámara de Diputados entre 2011 y 2019, presidió la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja entre 2012 y 2015 con el asesoramiento de Alicia Castro, ex embajadora en Reino Unido y Venezuela, sobre el asunto Malvinas, y fue vicepresidente de la misma entre 2015 y 2019.

En septiembre de 2021, después del tembladeral en el gabinete nacional por la derrota en las PASO, reemplazó a Daniel Filmus en la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tal vez pensó que su comentario contra el exfuncionario inglés confirma o justifica su puesto en aquella secretaría.

Argentina campeón

Tal como contó Urgente24, Argentina se consagró en la tarde de este domingo (18/12) campeón del mundo en el Mundial de Fútbol Qatar 2022 tras ganarle a Francia 4-2 en la definición por penales luego de empatar 3-3 durante los 120’ de juego. La selección estuvo dos veces a tiro de ganar el partido, en el tiempo regular y el extra, pero un indomable Kylian Mbappé, autor de un triple, elevó a niveles imposibles el dramatismo del desenlace.

image.png Festejos en todo el país por la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar.

En la tanda de penales Argentina anotó sus cuatro remates (Lionel Messi, Paulo Dybala, Leandro Paredes y Gonzalo Montiel), Emiliano “Dibu” Martínez tapó el disparo de Kingsley Coman y Aurélien Tchouaméni erró el suyo.

Argentina, campeón '78 y '86, se consolidó como el cuarto país más ganador de la Copa Mundial de la FIFA después de Brasil (5), Italia y Alemania, que suman 4. Francia se quedó con 2. La “Scaloneta”, que ya suma tres títulos por la conquista previa de la Copa América y la Finalissima, cortó con una racha de dos décadas sin consagraciones de equipos sudamericanos.

