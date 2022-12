Diputados: Sin JxC, el FdT negocia con cordobeses radicales

Cabe recordar que el bloque oficialista cuenta con 118 miembros, y afirma tener garantizada la presencia del interbloque Provincias Unidas (4), el representante del MPN, probablemente el santacruceño Claudio Vidal (Ser) y los 4 de la izquierda.

Pero con todos ellos llegan a los 128 y les está faltando 1 para los 129 que requiere el quorum.

En el Frente de Todos apuestan –como el 1ero de diciembre- a que algunos radicales cordobeses se sienten en sus bancas porque de lo contrario estarían impidiendo que se sancione la ley que crea las universidades de Saladillo y Río Tercero.

Ya el 1ro de diciembre, al caerse la sesión, varios legisladores del FdT responsabilizaron a los cordobeses opositores por impedir la creación de esas casas de estudios.

Chicana de Moreau

Antes de la sesión de este miércoles, el diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Leopoldo Moreau dijo tener "la esperanza" de que la oposición acompañe la sesión especial de la Cámara baja y chicaneó que "sería paradójico" que quienes se opusieron al feriado por los festejos de la obtención del Mundial de Qatar por parte de la Selección argentina de fútbol "no se presenten a trabajar".

"Tenemos la esperanza que hoy la oposición acompañe la sesión. Seria paradójico que el macrismo, que ayer se alineó para salir a decir que no había que decretar feriado para que los argentinos salieran a festejar el triunfo de la Selección, hoy no se presente a trabajar", ironizó Moreau en declaraciones a la radio AM 530.

"Desde el FdT vamos a intentar llevar adelante esta sesión para sancionar la ley de moratoria previsional que significaría un beneficio para 750.000 compatriotas y vamos a tratar de materializar la creación de ocho universidades nacionales que también significaría ampliar derechos a miles de jóvenes", expresó el legislador.

Además, el diputado remarcó que desde el FdT no van "a dejar de hacer el intento de otorgarle derechos a los argentinos", pero recordó que no lo pueden "garantizar" ya que no cuentan con "los números propios".

Asimismo, Moreau le respondió al diputado y presidente del Bloque de la UCR, Mario Negri, que anticipó en sus redes sociales que ese sector no va dar quorum en la cámara baja ya que el FdT "resolvió no aceptar el tratamiento de ninguno de los temas solicitados por la oposición".

"Negri tendrá que explicarle a los cordobeses porque le niega la posibilidad de crear la Universidad de Rio Tercero y otros tendrán que dar explicaciones en sus ciudades o distritos", remarcó.

Mostrar músculo

Tras las sesiones bochornosas del 1ro de diciembre que terminaron sin elección de autoridades en la Cámara baja y con la interrupción de la sesión posterior, se rompieron los puentes de diálogo entre el FdT y JxC, lo que está imposibilitando también que se pueda tratar el blanqueo de capitales de Sergio Massa.

El titular de Economía dijo la semana pasada que esperaba que el blanqueo se pueda sancionar en sesiones extraordinarias, a las que debe convocar el Presidente.

Por eso, la sesión de este miércoles será importante con miras a tratar el blanqueo, ya que el FdT puede mostrar que no necesita de JxC o negociar desde otra posición.

