A 11 años del 'relleno': Silvina Luna, internada y deprimida

Cabe recordar que durante su estadía en 'El hotel de los famosos', Silvina Luna también tuvo que acudir al hospital. “Me empecé a sentir peor y cuando me revisaron la presión me dio alta, y yo no suelo tener presión alta nunca; además seguro me deshidraté durante el juego del otro día, porque tenía la boca muy seca”, había dicho. Y mientras leía los resultados de los estudios se lamentaba: “Qué mal, qué mal todo, este valor está altístimo, ay no...no me quiero ir”.

“Me dieron los niveles elevados así que me voy a ir a internar ahora para que me nivelen. Todo bien igual, no quiero llorar”, contó en ese momento mientras sus compañeros la despedían. “Igual yo ya estoy acostumbrada a esto, son episodios que tengo cada tanto, pero pensé que acá lo iba a poder sostener”, dijo.

En noviembre del año pasado, la mediática también había estado internada y dijo que se trataba de secuelas producidas por la cirugía que se realizó con Aníbal Lotocki, lo que derivó en problemas en sus riñones. “Celebro que podamos de-construir estereotipos y mostrarnos como somos. Poder conectar con nuestro valor interior. Nadie absolutamente nadie, es igual a vos y ese es tu gran poder, el de todos, la autenticidad de cada uno de nosotros ¿Cuántas cosas hacemos por alcanzar ideales de belleza, poniendo en riesgo nuestra vida y nuestra salud?”, comenzó en sus redes sociales.

Luego explicó algo que lamentablemente para ella ya es parte de su rutina: “Suelo mostrarles cosas lindas en Instagram, pero hoy decido compartirles esta otra parte de mi día a día. Cada tanto necesito internarme, mis niveles de calcio suben y mis riñones no funcionan bien. Requiero más corticoides, medicina que vengo tomando de forma crónica hace 8 años. Y hoy buscando otras drogas que pueda reemplazarlo”.

Fue en 2014 cuando Silvina Luna evidenció por primera vez problemas en sus riñones tras recibir metacrilato en una cirugía de glúteos a cargo de Aníbal Lotocki.

En 2011, el cirujano -responsable de los pechos de Vicky Xipolitakis y la cola de Oriana “Oggi” Junco, entre otras operaciones a famosos- la rellenó, según él mismo, con 500 centímetros cúbicos de grasa de la propia Silvina Luna más un pequeño porcentaje de polimetilmetacrilato, un químico empleado en cirugía estética y odontología.

Si bien este componente estaba aprobado por la ANMAT para ser usado en pequeñas cantidades, era rechazado por parte de la comunidad médica. El 24 de julio de 2014, la modelo fue internada en el Hospital Italiano por primera vez. A través de varios análisis, su entonces médico, Diego Lowenstein, pudo determinar una aumento de calcio en la sangre de la modelo, lo que llevó a cálculos renales. También, le detectó varios granulomas en el proceso.

La modelo había empezado a quejarse de esto hace un año y medio, cuando fue a ver a Lowenstein por una serie de dolores. El parte médico del Italiano tras el alta reflejó esta problemática: “insuficiencia renal”, “hipercalcemia” y “litiasis ureteral bilateral”.

Aníbal Lotocki negaba cualquier impericia desde su clínica Full Esthetic en Belgrano, decía que el metacrilato estaba aprobado por la ANMAT para escudarse, pero la problemática ya era estudiada por la medicina. En el 2012, un grupo de nefrólogos del Hospital Italiano presentó un trabajo en el Congreso Nacional de su especialidad. “Hipercalcemia secundaria a enfermedad granulomatosa causada por inyección de metacrilato” es su título, con dos casos testigo analizados.

En junio de 2014, un grupo de nefrólogos también argentinos, de instituciones como el Hospital Fernández y el Hospital Alemán, publicó en un jornal estadounidense -para luego ser integrado a la US National Library of Medicine- un trabajo del mismo título, con otros cuatro casos. En ellos, se sugiere una posible relación entre metacrilato y problemas renales.

En febrero de este año, Lotocki fue condenado a 4 años de prisión por el delito de "lesiones graves", tras las denuncias de Xipolitakis, Silvina Luna, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi. Además, se lo condenó a cinco años de inhabilitación para impedirle que practique la medicina.

El Tribunal Oral y Correccional N°28 de la Ciudad aclaró que la prisión no será efectiva hasta que la sentencia quede firme. Es decir, por el momento, Lotocki no irá a la cárcel. Tampoco se hizo lugar a la inhabilitación preventiva, por lo que podrá ejercer seguir ejerciendo la medicina hasta entonces.

