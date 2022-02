“No se trata de lo que me afecte a mí solamente. hay gente que trabaja conmigo, amigos, familiares, pacientes, tengo hijos que van a la escuela primaria y que han sido atacados de manera inaudita. En este ámbito pude razonar, explicar, debatir, pero en otro lado no. Nadie quería aclarar nada, se buscaba polemizar, generar algún punto de rating. Por eso me guardé al silencio, no hablé más, por respeto al debate”, agregó.

Cabe recordar que en abril de 2021, a Aníbal Lotocki lo detuvieron por la muerte de un paciente en su clínica de Caballito. Cristian Adolfo Zárate era un hombre de 50 años que se había realizado una dermolipectomía en el centro de estética ubicado en la calle Colpayo 20. Murió tras la cirugía.

El hombre se descompensó y debió ser intubado por los médicos para luego solicitar ambulancia del SAME, pero a pesar de los esfuerzos, murió. Por el hecho Lotocki quedó imputado en la causa caratulada como “muerte dudosa”. Interviene el Juzgado Criminal y Correcional N°60.

Por este motivo tuvo un breve paso por la cárcel, pero luego la Sala 4 de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal porteña le concedió la excarcelación bajo fianza. El tribunal entendió que no había riesgo de fuga y le impuso una caución de 5 millones de pesos.

Dado que se trata de un hecho reciente, este caso no está dentro de la condena que recibió hoy. Se espera la elevación a Juicio de la causa.

silvina-luna-y-su-cola-prominente.jpg

Silvina Luna y las consecuencias del metacrilato

El caso data de agosto 2014, cuando Silvina Luna evidenció problemas en sus riñones tras recibir metacrilato en una cirugía de glúteos a cargo de Aníbal Lotocki.

En 2011, el cirujano -responsable de los pechos de Vicky Xipolitakis y la cola de Oriana “Oggi” Junco, entre otras operaciones a famosos- la rellenó, según él mismo, con 500 centímetros cúbicos de grasa de la propia Silvina Luna más un pequeño porcentaje de polimetilmetacrilato, un químico empleado en cirugía estética y odontología. Estaba aprobado por la ANMAT para ser usado en pequeñas cantidades, pero era rechazado por una parte de la comunidad médica.

El 24 de julio de 2014, la modelo fue internada en el Hospital Italiano. A través de varios análisis, su entonces médico, Diego Lowenstein, pudo determinar una aumento de calcio en la sangre de la modelo, lo que llevó a cálculos renales. También, le detectó varios granulomas en el proceso.

La modelo había empezado a quejarse de esto hace un año y medio, cuando fue a ver a Lowenstein por una serie de dolores. El parte médico del Italiano tras el alta reflejó esta problemática: “insuficiencia renal”, “hipercalcemia” y “litiasis ureteral bilateral”.

Aníbal Lotocki negaba cualquier impericia desde su clínica Full Esthetic en Belgrano, decía que el metacrilato estaba aprobado por la ANMAT para escudarse, pero la problemática ya era estudiada por la medicina. En el 2012, un grupo de nefrólogos del Hospital Italiano presentó un trabajo en el Congreso Nacional de su especialidad. “Hipercalcemia secundaria a enfermedad granulomatosa causada por inyección de metacrilato” es su título, con dos casos testigo analizados. En junio de 2014, un grupo de nefrólogos también argentinos, de instituciones como el Hospital Fernández y el Hospital Alemán, publicó en un jornal estadounidense -para luego ser integrado a la US National Library of Medicine- un trabajo del mismo título, con otros cuatro casos. En ellos, se sugiere una posible relación entre metacrilato y problemas renales.