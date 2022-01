5 casos 'picantes', de Marcelo Polino a Silvina Luna

Los casos

## Marcelo Polino

“Cuando dormía en la plaza deseaba ser famoso”. Él nunca conoció a su padre y 1 año vivió con sus padrinos porque su madre no podía cuidarlo debido a que trabajaba mucho. Pasó muchas noches durmiendo en una plaza de la localidad bonaerense Tres Arroyos.

Lo mantuvo a flote fue su imaginación y su sueño: “Yo sabía lo que quería: ser famoso. Cuando vivía en el interior pensaba que ser famoso me iba a acercar a la felicidad, que eso me iba a hacer feliz. Y no hay nada más alejado de la felicidad que estar en la televisión” reconoció quién contó cómo fue su llegada a Buenos Aires."

Yo trabajaba de cadete, y caminando por la avenida Corrientes vi una casa que vendía artículos de magia y me compré 3 trucos. Me transformé en mago, animando fiestas infantiles, ¡con 3 trucos! Un día me enteré que había una prueba de Pipo Pescador para elegir un mago. Cuando llegué había como 15 magos con valija, galera, frac y yo fui con mis 3 trucos. ¿Y pueden creer que me eligió a mí? Un día le pregunté a Pipo por qué me eligió y dijo que fue porque soy muy carismático y angelado. Y hace 30 años que estoy agarrado de esa frase. Yo trabajaba de cadete, y caminando por la avenida Corrientes vi una casa que vendía artículos de magia y me compré 3 trucos. Me transformé en mago, animando fiestas infantiles, ¡con 3 trucos! Un día me enteré que había una prueba de Pipo Pescador para elegir un mago. Cuando llegué había como 15 magos con valija, galera, frac y yo fui con mis 3 trucos. ¿Y pueden creer que me eligió a mí? Un día le pregunté a Pipo por qué me eligió y dijo que fue porque soy muy carismático y angelado. Y hace 30 años que estoy agarrado de esa frase.

marcelo polino.jpg Gustavo Polino.

## Gustavo Bazterrica

Los Abuelos de la Nada marcaron un estilo en el rock: Miguel Abuelo, Daniel Melingo (saxo), Andrés Calamaro (teclados), Gustavo Bazterrica (guitarra) y Polo Corbella (batería).

Hace pocos días, se conoció el duro presente de Gustavo Bazterrica, de 66 años, en situación de calle, sin dinero ni techo.

El martes 28/12/2021, Gustavo escribió en Facebook: “Buenas noches. Debido a diferencias irreconciliables con mi ex pareja, me encuentro al día de fecha, sin hogar. Necesito un lugar de tránsito hasta que salgan mis papeles de la pensión. Por favor, necesito ayuda”.

Emiliano Bustos, un joven que lo rescató de la calle posteó: “Me dolió verlo tan deteriorado. Con la cabeza súper lúcida pero con graves problemas motrices. La cuestión es que lo ayude a subir a un remis y se fue. Luego, al conocer su mensaje en redes sociales me puse a su disposición y lo traje a mi casa. Lo ayudé a bañarse, le di de comer, le compré remedios y acá estamos. En casa, charlando de la vida, dándole compañía y asistiéndolo. Mas que hablando escuchando, aprendiendo, deleitándome con sus infinitas historias...”.

gustavo-bazterrica-1292828.jpg Gustavo Bazterrica.

## Silvina Luna

Modelo, actriz y emprendedora contó que sus padres eran casi adolescentes: “En mi casa se armaba bastante bardo. Mi padre no era muy cariñoso. No tengo registro de afecto, pero después entendí de dónde venía él o cómo demostraba su amor. Él trabajaba en metalúrgica desde los 13 años y mi mamá era una ama de casa que sufrió violencia de género cuando yo era chica. Mi papá tenía un problema de adicciones”.

En alguna ocasión, ellas escaparon del hogar y vivieron dentro de un automóvil varias semanas, para escapar de los golpes.

Por suerte después se pudo revertir esa situación. Era picante el ambiente. Me crié como pude. Lo fui entendiendo de grande, y ahora más que nunca. Salir de eso y tomar otras decisiones te lleva mucho tiempo. A pesar de todo yo siempre fui muy alegre. Los roles estaban como invertidos. Yo era como el sostén de ellos. Por eso hay etapas que no viví. Salí a trabajar a los 13 años, era muy independiente. Yo los perdono y les agradezco por haberme dado la vida. Por suerte después se pudo revertir esa situación. Era picante el ambiente. Me crié como pude. Lo fui entendiendo de grande, y ahora más que nunca. Salir de eso y tomar otras decisiones te lleva mucho tiempo. A pesar de todo yo siempre fui muy alegre. Los roles estaban como invertidos. Yo era como el sostén de ellos. Por eso hay etapas que no viví. Salí a trabajar a los 13 años, era muy independiente. Yo los perdono y les agradezco por haberme dado la vida.

silvina luna.webp Silvina Luna.

## Federico Blanco

En 2001, América TV puso al aire 'El Bar', un reality con 12 participantes que durante 3 meses dieron lo mejor para llegar a la final. El ganador fue Federico Blanco, quien tenía 22 años. Se llevó US$ 100.000 de premio. Después, él se alejó de la TV para trabajar en un hotel de Buenos Aires... hasta que el 'corralito' le devoró el dinero que había ganado en el ciclo. Poco después, se mudó a Bahía Blanca, donde se dedicó a la gastronomía. Pero un día decidió probar las drogas. Su vida se volvió un infierno.

Vivió en la marginalidad y pernoctó en la calle en más de una ocasión. Lo encontraron muerto en un pasillo de Villa Itatí, en Wilde, Avellaneda, uno de los asentamientos más pobres de la Argentina. Aparentemente, reaccionó en defensa de una adolescente. Jamás imaginó era que por defender a esa joven mujer iba a firmar su sentencia de muerte. El agresor le dio varias puñaladas hasta matarlo.

El drama de Federico Blanco, el ganador del reality

## Santiago Pinetta

Periodista que, durante el gobierno de Carlos Menem, inició la investigación del monumental escándalo de corrupción entre el Banco Nación y la empresa estadounidense IBM. Antes, Pinetta trabajó en diarios como Clarín y La Nación, además de revistas como Primera Plana o El Informador Público.

Lo amenazaron y hasta le tatuaron con una navaja las letras IBM en el pecho.

Con más de 80 años, él llegaba a diario a las escaleras del tren subterráneo con una sillita plegable. Se sentaba y estiraba su mano en busca de una moneda para comer y comprar sus remedios. Caminaba con muletas. Llevaba a cuestas varias operaciones de bypass.