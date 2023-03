La estrategia que prepara Daniel Scioli y Massa abre locales

Si la Cámpora no tenía mucho peso en la toma de decisiones de la vicepresidente, ahora directamente no existe. El acto en Avellaneda el sábado 11 de marzo fue un intento desesperado de Máximo Kirchner y Andrés Larroque por intentar dar una señal de humo para decir que todavía existen. El ministro de Economía, Sergio Massa, está haciendo un ordenamiento fiscal muy importante para alcanzar el equilibrio y, antes de firmar algo por izquierda, el gobernador bonaerense Axel Kicillof se corta la mano. “No abre las cajas”, se quejan. No lo hará. Menos aún en año electoral. La Cámpora sin cajas está muerta.