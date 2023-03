CFK volvió a confirmar que se baja de las elecciones

"Desde el partido judicial, porque ya no se lo puede llamar poder judicial, una hora o dos antes de esta conferencia magistral, separan al senador Martín Doñate que era el miembro constitucional", criticó.

Al hablar sobre la causa Vialidad, dijo: "Lo de los fundamentos, yo lo denomino proscripción" y mencionó al ministro del Interior de la Nación, Eduardo "Wado" de Pedro quien fue uno de los primeros dirigentes kirchneristas en manifestarse tras la divulgación de los fundamentos de condena.

"El que mejor lo definió fue Wado de Pedro al decir que han reemplazado al código electoral por el código penal"

En medio de la interna oficialista, la Vicepresidenta señaló: "A cuarenta años de democracia, no solo estamos sin estado democrático constitucional sino que también estamos sin moneda".

Ante esto, remarcó que el país atraviesa "una economía bimonetaria" y reconoció que "es cierto que la eocnomia está creciendo".

"Los salarios no son la causa de la inflación. Con el salario por el piso y con trabajadores registrados que por primera vez no llegan a fin de mes, esta pasando", agregó.

Entre sus expresiones, se destacan: "Si las instituciones están así en Argentina, ¿Cómo andamos por la economía? El dólar hoy es un patrón de conducta, más que monetario".

"Las crisis fueron permeando a toda la sociedad. Y la gente, con un mecanismo de defensa, iba y compraba dólares".

"Se convierte una moneda que nosotros no tenemos como moneda de ahorro y de pago para algunas operaciones. Quiere decir que hoy, a 40 años de la democracia, no sólo estamos sin estado democrático institucional sino que sin moneda también".

Para la oposición: "Los que me dijeron qué hacer con la inflación, la llevaron al 54%"

"Los que me dieron lecciones y me dijeron que solucionar el tema de la inflación era un tema de chasquido de dedos llevaron la inflación al 54%", resaltó la vicepresidenta durante su exposición.

Sobre la deuda con el FMI: "Se van a tener que revisar las condiciones en las que se firmó el acuerdo"

"Apoyé la reestructuración de la deuda privada porque creí que la tenía que apoyar, porque esto también es parte de la responsabilidad institucional y también lo es si se firman acuerdos que perjudican", remarcó.

En ese sentido, señaló que "se van a tener que revisar las condiciones en las cuales se firmó el acuerdo (con el FMI)".

También CFK criticó el trabajo no registrado: "Yo no sé todavía como estamos vivos, somos milagrosos"

"Hay 11 millones de personas con trabajo en negro", manifestó.

"Algunos hablan de que esto se soluciona con la dolarización. Una parte importante de la sociedad cree que la dolarización va a ser algo parecido a la convertibilidad, pero el valor de una moneda no lo da ninguna ley, lo da el tamño de la economia del pais que la emite", remarcó la vicepresidenta.

Ante esto, sostuvo: "Con la dolarización, de producirse en la Argentina, el que va a tributar el gran sacrificio de eso van a ser las clases medias del país".

"El mayor consumidor de deudas de dolares no es el que come dos veces por dia, el gran consumidor es la clase media. No podemos seguir comprando más espejitos de colores, nos los han vendido por mucho tiempo", agregó.

Cristina criticó el gobierno de Macri: "No hubo peor catástrofe en Argentina que el gobierno que se produjo entre 2015 y 2019"

Además, la Vicepresidenta habló sobre las críticas que recibió luego del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI): "Creer, yo creo en Dios, nada más, pero en un programa económico no, es una cuestión de fe, son objetivos y la eficiencia para alcanzarlos. No me enamoro de nada, no hay una cuestión dogmática.

Cristina Kirchner señaló que el defícit es "lo que determina la cantidad de moneda que tenes en la economia para hacer frente a todas las inveriones".

En el mismo sentido sostuvo que "el infierno más temido es recesión con inflación". "La inflación se debe al déficit fiscal", agregó.

"Le tengo mucho temor a la fragmentación política"

Cerca del cierre de su discurso, explicó: "Miremos un poquito Latinoamérica. En 2011 dos partidos políticos en Perú tenían el 65% de las elecciones. Hoy para juntar el 50% de los parlamentarios se necesitan 5. Ningún candidato llega a más del 20. La fragmentación de la política, porque la gente se la agarra con la política. Y la gente sigue convencida que los políticos son los malos: no, los modelos económicos lo causan. En Perú tienen el Banco Central con dólares".

"Chile exporta 40 mil millones de dólares por año en minerales. Y la cordillera es la misma de un lado y del otro. Es más nosotros tenemos más territorio, Chile es más angostito. Con todo respeto pero es más angosto", siguió.

Y finalizó, diceindo que "no podemos seguir en un debate tan chato y mediocre y manejado de los medios de comunicación. No nos lo merecemos".