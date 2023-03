CFK develó qué decía Pesce de Guzmán y el celular de Alberto

https://twitter.com/JMilei/status/1634354926116560898 .@CFKArgentina dado que se te ha dado por hablar sobre dolarización te voy a dar unas lecciones de economía sin cargo...

La Convertibilidad no es equivalente a dolarizar, ya que la LC implicaba seguir teniendo pesos y estaba la posibilidad de salir, como de hecho se hizo en 2002. — Javier Milei (@JMilei) March 11, 2023

--------------

Sin embargo, siguió contando que: "Cuando renuncia (Guzmán), tengo mi celular, que yo sí puedo mostrarlo, tengo un último mensaje en el que me manda un proyecto de ley", dijo Cristina.

Al parecer, la expresión del celular fue mensaje para Alberto Fernandez respecto de la foto que se filtro durante la pandemia donde se lo ve con invitados en Olivos, cuando las restricciones de salud lo impedían.

No obstante, sobre el tema FMI, CFK consideró que este viernes que "ha dado muestras de pragmatismo cuando se trató de defender los intereses del país" y dijo que cree, "se van a tener que revisar las condiciones en las cuales se firmó el acuerdo".

"No tengo una cuestión dogmática ni ideológica contra el FMI"."La pandemia fue terrible. La guerra también lo es. Pero no hay catástrofe más grande para la República Argentina que el endeudamiento que se produjo en el período 2015-2019", siguió y señaló que "esto no depende de personas; depende de políticas que hagan determinadas personas. No es una cuestión personal, es una cuestión política", remarcó.