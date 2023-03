Arde HBO: Netflix lidera furor por asesinos y detectives

andy serkis luther.webp Andy Serkis exuda terror en la nueva película de Netflix, Luther: Cae el sol

El problema es que el guion de Neill Cross parece no tener especial interés en desarrollar los nuevos personajes, algo que choca con su habilidad para que los viejos conocidos sí que fluyan mucho mejor, incluso para aquellos que no estén familiarizados con ellos.

Eso se traduce en que las motivaciones de Serkis no van mucho más allá de que es malo y disfruta siéndolo, algo que el actor sabe aprovechar para tener una presencia imponente en pantalla.

Por desgracia, esa capacidad intimidatoria va perdiendo fuerza a medida que pasan los minutos, pasando de ser un astuto manipulador en su potente inicio a un mero villano excéntrico que despachar de forma poco memorable.

Luther: Cae el sol, se alinea con el éxito de Strike en HBO

Lo cierto es que esto parece ser una clara respuesta al otro éxito del streaming que destronó a The Last of Us como serie más vista en HBO, Strike, la serie homónima basada en los libros encubiertos de misterio de la autora de Harry Potter.

idris elba luther.png Idris Elba encarna al detective atormentado Luther una vez más, pero para Netflix

Y aunque en parte eso se debe a que el éxito de cualquier producto realizado por la autora siempre tiene sus picos de popularidad, ésta se la debe en parte, a la saga del joven mago que ahora fue digitalizada en forma de videojuego con Hogwarts Legacy, y los fans comenzaron a consumir todo lo relacionado a Rowling.

Sin embargo, Luther es un competidor digno, y cuyo atractivo radica que no necesita muletillas de otros rubros para ser exitoso en sí mismo; después de todo, ahora se volvió la película más vista en el tanque de la N roja, y parece que el amor de las audiencias por los contenidos sobre asesinos, policías y casos sin resolver, está lejos de acabarse.

