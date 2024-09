Complicado Agustín Romo: Tiene "trompadas" juradas y Feinmann se le plantó

En ese sentido, Zago no negó el enojo con el joven libertario, y más bien detalló:

“Le dije, mira, vos te gusta mucho el tema este, te voy a decir una cosa y te voy a ser muy sincero. La próxima vez que me metan en las cuestiones de estos trolls o no sé cómo llamarlos. Si vos sos responsable, la próxima vez vamos a tener problemas serios”.

“Yo soy de la vieja guardia, no voy por atrás ni te mando un mensajero ni te mando un Twitter. Voy y lo quiero aclarar frente a frente. Y si actuaste mal, vamos a tener que pelear, por más que tenga 60 años. No hay ningún problema”, agregó el diputado.

Según Zago, Romo negó todo, pero su enojo se mantiene. “No soy ni el guapo del 900 ni nada, pero la verdad, a mí no me gustan las ofensas ni las mentiras. La mentira me molesta mucho. A mí, venime con la verdad, me puedo equivocar y si me equivoqué, pido disculpas”, afirmó Zago.

“Él me dijo que no, que él no era. Bueno, si vos no sos fíjate, porque dicen que el jefe de los trolls sos vos”, añadió Zago antes de aclarar: “me molesta mucho los que se esconden, tiran la piedra y esconden la mano”.

Eduardo Feinmann se le plantó

Por otro lado, quien también se le plantó a Agustín Romo (hombre cercano a Santiago Caputo), fue el periodista Eduardo Feinmann; con quien sostuvo un durísimo cruce en redes sociales.

Todo comenzó cuando el periodista, en su programa de LN+, tildó a Romo de "perrito faldero" del asesor presidencial, Santiago Caputo, adjetivo calificativo que no le gustó para nada al libertario y salió a responderle en redes sociales.

"Trabajo todos los días hace muchos años para que en argentina haya un gobierno liberal. Me importa un carajo la opinión de los periodistas que viven de las limosnas que le tiran los políticos de turno. A ellos también les ganamos las elecciones", disparó.

La respuesta de Feinmann no tardó en llegar: "Labura vago! En 9 meses solo un proyecto de resolución. Ni una ley para los bonaerenses, que pagan los impuestos, para que Ud cobre la dieta. ESO ES DE CASTA. La gente los votó para que trabajen", dijo.

Payaso. Los que te pagaban pauta de la ciudad le aprueban todo a Kicillof. Pero claro, de esos no decis nada, porque te siguen bajando pauta. Chanta. Tranquilo igual, en breve vamos a conseguir el numero de legisladores suficientes para ponerle el freno a Kicillof que los que te… — Agustín Romo (@agustinromm) September 18, 2024

De todos modos, la pelea no terminó allí, y Agustín Romo redobló la apuesta: "Payaso. Los que te pagaban pauta de la ciudad le aprueban todo a Kicillof. Pero claro, de esos no decis nada, porque te siguen bajando pauta. Chanta. Tranquilo igual, en breve vamos a conseguir el numero de legisladores suficientes para ponerle el freno a Kicillof que los que te garpan no le ponen".

Finalmente, el periodista lanzó una durísima acusación: "Los Romo Padre e Hijo se quedaron con las concesiones de locales comerciales en las estaciones de la línea San Martín y sus inmediaciones, desde Bella Vista hasta José C. Paz que maneja el llamado 'Sr de las Vías', Fabián Carballo, el padrino de Agustín Romo".