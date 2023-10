Fiscal "K" imputó a Javier Milei, Marra y Romo

Cabe recordar que la denuncia fue radicada el pasado miércoles por Alberto Fernández, a raíz de lo que entendió fue una “afrenta severa al sistema democrático que nos rige como país, redundando entonces en una gravedad institucional inusitada para la República”. El foco estaba puesto en las declaraciones de Milei, que dijo que "el peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”, a la vez que llamó a no renovar los plazos fijos. En sentido similar se habían expresado Marra y Romo, también denunciados por el mandatario.

En su dictamen, Picardi hizo un repaso de los términos de la denuncia, en la que el presidente fue asesorado por el abogado José María Ubeira. La presentación acusa del delito de intimidación pública que castiga “con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos.”

En ese contexto, el fiscal solicitó como “esta etapa primigenia del proceso” incorporar a la causa todas las declaraciones de los denunciados. Y dio formalmente impulso al inicio de la investigación.

Ayer, la defensa de Milei realizó una presentación y pidió que el actual diputado sea sobreseído por inexistencia del delito. En un escrito los abogados Francisco Oneto y Diego Spagnuolo aseguraron que las expresiones de Milei se hicieron en el marco de la "más básica libertad de expresión" y "sin ninguna intencionalidad ni política ni electoral". Se trata de un recurso de "excepción de falta de acción" por inexistencia de delito.

Tras conocerse la imputación, Javier Milei reaccionó en sus redes sociales:

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJMilei%2Fstatus%2F1712863542272045385&partner=&hide_thread=false Un fiscal puesto por CFK persiguiendo a la opción política más votada por los argentinos. Que vengan, somos millones los que los estamos esperando al grito de libertad. Nada va a poder evitar la paliza que les vamos a dar en las urnas.



VLLC https://t.co/JN7Yd29MM5 — Javier Milei (@JMilei) October 13, 2023

¿Quién es el fiscal Franco Picardi?

Algunas suspicacias generó este impulso de la investigación, ya que el fiscal Picardi tiene nexos con el kirchnerismo. En 2015 se habían aprobado las designaciones de 2 fiscales donde se investigan causas de corrupción que el Gobierno seguía de cerca: la de Picardi y la de María Paloma Ochoa, fiscal ad hoc y simpatizante de la agrupación filokirchnerista Justicia Legítima.

Tal como informó en ese momento Urgente24, Franco Picardi fue subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, que respondía al viceministro de Justicia, Julián Álvarez, y además era uno de los operadores del entonces Secretario legal y Técnico, Carlos Zannini, en Tribunales, además de tener buena sintonía con La Cámpora.

Oriundo de la localidad bonaerense Mercedes, Picardi -conocido en los tribunales de Comodoro Py como "Franquito"- es hombre del círculo de Eduardo 'Wado' de Pedro.

