Audios de Melconian: Marcela Pagano alega que son "reales"

"Y a la oposición tan preocupada por lo que hacemos en LLA, tómense un minuto para no exponer a Patricia a pavadas tales como 'los audios fueron inventados con inteligencia artificial'. Son reales", manifestó la ex periodista de A24, al mismo tiempo que empleaba el hashtag #HaganseCargo.