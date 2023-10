La miniserie de Netflix basada en un siniestro caso real

Para comenzar, "El Vigilante" se fundamenta en un relato expuesto en el artículo de la prestigiosa New York Magazine de 2018 titulado "The Haunting of a Dream House “, escrito por Reeves Wiedeman. Una publicación que profundizó la odisea que María y Derek Broaddus tuvieron que vivir, cuando empezaron a recibir correspondencias misteriosas en su nueva residencia en junio de 2014.

La primera de ellas, según sus testimonios, se presentó de manera amigable, extendiendo una cálida bienvenida al vecindario. Sin embargo, las subsiguientes misivas adoptaron un tono cada vez más hostil, centrando su atención en los tres hijos pequeños de la familia. Circunstancia que, sin lugar a dudas, los impulsó a desear escapar rápidamente del lugar.

Luego de numerosos esfuerzos para ponerla en el mercado, optaron finalmente por alquilarla con la finalidad de recuperar parte de su inversión. No obstante, no fue sino hasta julio de 2019 que finalmente lograron venderla, obteniendo $500.000 menos de lo que desembolsaron cinco años atrás.

Hasta el momento, las autoridades policiales de Westfield no han logrado revelar la identidad del enigmático "Vigilante". Hasta el momento, las autoridades policiales de Westfield no han logrado revelar la identidad del enigmático "Vigilante".

