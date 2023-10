Los memes del debate presidencial 2023: Risas y comentarios

Asimismo, en medio de las risas que compartían muchos, se pudo evidenciar la manifestación de la indignación por parte de otros, y en el constante flujo de memes, se destacaron las siguientes críticas: "Me enoja que un tipo como Massa corra a Myriam Bregman con la agenda de las mujeres. Por favor, qué decadente", "Después de escuchar debatir a estos impresentables no deberías tener que tomarte la molestia de justificar si no fuiste a votar", "Es un chiste nuestro debate presidencial, esto es tremendo show mediático", fueron tan solo algunos de los mensajes que plasmaron los usuarios.