Got Talent Argentina: Eliminación inesperada genera tensión

Ante la consulta acerca de si había establecido algún tipo de comunicación con la producción del programa en las horas recientes, manifestó: "Todavía no hablé con nadie ahora de la producción porque estoy muy enojada que no quise. Tengo varios números de productores, pero no sabes con quién hablas. La última vez que hablé fue cuando me llamaron ellos y me dijeron que Marcos no iba a grabar pese a que había pasado a la próxima etapa".

"Hay alrededor de 10 chicos más que le pasó lo mismo, muy injusto. Un chico de Salta invirtió más de 100 mil pesos para participar y también le pasó lo mismo. No puede ser que jueguen con la ilusión de la gente y con chicos menores", concluyó enojada la madre del menor.

